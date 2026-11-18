秋冬季節東北季風增強，加上境外汙染物移入，台灣西半部大氣擴散條件轉差，中南部逐漸進入空氣品質不良好發期。台南市環保局啟動秋冬空品應變機制，運用全市布建的1200顆空氣品質微型感測器，透過物聯網科技24小時監控汙染熱區，並結合空拍機、紅外線氣體熱顯像儀等科技設備，加強工業區、營建工地及露天燃燒巡查，鎖定違規汙染源。

環保局指出，目前全市已在各工業區、交通樞紐、觀光地區及重點社區等敏感點位，布建1200顆微型感測器，監測數據全天候即時回傳。因應秋冬大氣擴散條件不佳，技術團隊每天透過智慧監控系統進行大數據分析，一旦發現特定區域空品數值異常升高，就能掌握汙染源可能的風向及移動軌跡，立即派遣稽查人員前往查核。

環保局表示，稽查人員也會搭配空拍機及紅外線氣體熱顯像儀等科技設備，查察工廠未依許可操作、空汙防制設備運轉異常及夜間偷排等違規情形，提升汙染源鎖定的準確度與稽查效率，強化秋冬空品管制。

除了科技執法，微型感測器監測數據也同步公開於「台南環保通」App及環境部「空氣網」，讓民眾即時掌握住家周邊空氣品質。環保局提醒，秋冬出門或安排戶外活動前，可先透過空品App或網站查詢即時資訊，尤其學生及長者等族群，更應留意空品變化，適時調整戶外活動並配戴口罩。