秋冬空氣品質不良，台南市政府已啟動應變機制，以1200顆空氣品質微型感測器緊盯污染熱區，強化稽查工業區、營建工地及露天燃燒，嚴格把關。

南市府環保局今天指出，秋冬期間，台灣西半部受東北季風及地形背風面影響，大氣擴散條件轉差，境外污染物又南下移入，中南部地區逐漸進入每年空品不良關鍵期。

因此，環保局全面啟動應變機制，以1200顆空氣品質微型感測器（微感器）透過物聯網科技24小時緊盯污染熱區；這些微感器布建在全市工業區、交通樞紐、觀光地區及重點社區等敏感地點，數據全天候即時回傳。

此外，因應秋冬擴散不易氣候特性，技術團隊每天運用智慧監控系統進行大數據分析與異常高值警示，一旦發現特定熱區數值突增，迅速掌握污染源風向與軌跡，立刻派出稽查人員和空拍機、紅外線氣體熱顯像儀等設備查核，提升執法準確度與時效。

環保局表示，秋冬空品防制是一場考驗，公部門以科技儀器嚴加監控及落實降載減排查核，公私場所與工廠也應自主檢視防制設備效能，農友應避免露天燃燒稻草與枯枝落葉，多利用農廢碎解或清運管道，降低空品不良衝擊。