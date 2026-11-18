嘉市斥資6億多元興建西區全民運動館，結束為期1周免費試營運，今天正式營運，場館運動設施現代完善，試營運每天吸引逾2千人次入館，營運後收費票價優惠措施成為市民關注焦點。市議會通過議員黃思婷臨時動議提案，要求市府協調營運廠商研議學生、長者、兒童及在地里民多元優惠方案，讓公共建設成果回饋地方居民。市府說，西區全民運動館比照東區國民運動中心收費標準，目前優惠措施為凡設籍西區市民，原價800元「身體組成分析檢測（InBody）」可享專屬睦鄰優惠價100元（折扣700元）。

黃思婷指出，西區全民運動館興建期間，周邊居民承受交通、噪音及生活環境等影響，場館完工啟用，應適度回饋地方，兼顧不同年齡層及族群的運動需求。建議市府比照東區國民運動中心優惠措施，協調營運廠商針對學生、長者、兒童及在地里民提供合理、友善票價，提升市民參與運動意願。

對此，市府教育處表示，東區國民運動中心及西區全民運動館，都是採取OT促參模式委託民間業者經營，票價制定須兼顧營運成本及公平性。西區全民運動館針對65歲以上長者、身心障礙者及兒童等公益對象提供優惠，未特別針對西區里民另訂優惠票價。

教育處指出，東區國民運動中心剛營運，提供東區居民優惠，但目前已經沒有實施。2座運動場館回歸OT促參精神，兼顧營運效益與公益下，建立合理、公平收費原則，避免東、西區出現票價落差。

西區全民運動館比照東區國民運動中心收費標準，游泳池及體適能中心學生票單次分別為為全票9折、8折優惠，敬老票為6折。西區全民運動館為具體回饋周邊鄰里、照顧在地居民健康，將比照該公司其他營運場館作法，不定期推出鄰近里民優惠活動，包含單次免費入場或折扣、月季卡優惠及課程優惠等措施來回饋里民做好敦親睦鄰。目前優惠措施為凡設籍西區市民，原價800元「身體組成分析檢測（InBody）」可享專屬睦鄰優惠價100元（折扣700元）。

嘉市斥資6億多元興建西區全民運動館，結束為期1周免費試營運，今天正式營運，場館運動設施現代完善，試營運每天吸引逾2千人次入館，營運後收費票價優惠措施成為市民關注焦點。圖／嘉市府提供