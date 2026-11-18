ＡＩ帶動人才需求，台南市政府昨宣布與國科會、大南方新矽谷推動辦公室成立「台南技職大聯盟」，結合超微半導體（ＡＭＤ）技術資源、串聯台南各級學校，培育ＡＩ與智慧製造人才；市府直言，若完全仰賴原有學位課程，趕不上產業第一線需求，希望成立「台南人才庫」，學生畢業前就能累積產業實務經驗。

市府指出，台南技職大聯盟串聯ＡＭＤ、成功大學、南台科技大學、崑山科技大學及多所高中職，從高中職科技教育扎根，延伸至大專校院專業培育及產業實務應用，由企業提出實際需求，學校師生投入專題研發及問題解決，並提供實作、實習機會，讓學生接觸ＡＩ及智慧製造技術，同時協助企業媒合學研資源，改善生產流程。

副市長趙卿惠說，籌備期間，市府團隊走訪學校及產業界，了解產業面臨的問題，再結合高等教育機構及技職學校的專業，建立產學合作機制，ＡＭＤ也協助拜訪及推動相關教育合作。

市府也表示，將透過地方型ＳＢＩＲ、ＣＩＴＤ及ＴＩＩＰ等計畫，協助企業盤點轉型需求、爭取中央及地方研發補助，推動技術開發、產業升級、創新應用，降低企業轉型門檻，提升台南產業競爭力。

「縮短學用落差」，市長黃偉哲說，國外頂尖大學透過企業實習及附屬醫院等機制，讓學生提早接觸專業職場，台灣大學及科技大學也應強化類似合作，避免學生畢業後才開始尋找工作，造成學非所用及人力資源浪費。