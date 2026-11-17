針對外界關切烏山頭水庫光電設施及用水安全，台南市政府經濟發展局表示，中央公布的水質檢測結果均符合相關標準，市府也已向水庫管理機關反映地方意見。

依經發局掌握資訊，尚未建置的二期光電計畫已由農業部農田水利署嘉南管理處完成解約，既有設施則持續辦理水質監測及維運管理。

經發局說明，水庫光電政策於民國104年馬政府時期開始研議，105年行政院核定「太陽光電2年推動計畫」，由水利署統籌推動水域光電，烏山頭水庫案於106年由原權責機關嘉南農田水利會配合政策辦理招商，111年5月第一期完工運轉，政策研議、招商及設置各有明確時間背景。

經發局局長張婷媛表示，用水安全是中央與地方共同重視的責任。農水署嘉南管理處每年定期採檢，依官網公布資訊115年已採樣檢測4次結果均符合水質相關標準，重金屬鉛未檢出，案場契約亦明定只能使用清水清洗光電面板，嚴格禁止使用清潔劑。能源署於115年9月18日亦委託工業技術研究院採樣檢測，符合飲用水水源水質標準，同樣重金屬鉛未檢出。

張婷媛指出，水庫原水與經淨水程序處理後的自來水，均有定期檢測機制。依環境部114年公布資料，近5年大台南淨水場逾4,000筆檢測結果均符合飲用水水質標準。相關監測資訊亦公開於水利署「水庫水質專區」及各主管機關網站，供民眾查閱。

經發局強調，烏山頭水庫場域及光電契約由中央相關機關管理，既有設施後續處置應依相關法令及契約辦理，市府將持續反映地方意見，與中央共同落實水質監測、設施維護及資訊公開，保障市民用水安全。

配合歐盟、美國、日本等國家再生能源發展趨勢，我國水庫建置太陽光電系統的先後時序為：

1.2017年6月26日高雄「阿公店水庫」，由水利署進行全台首座水庫水上太陽能發電站的招標，並正式併聯發電，為台灣第一處完工啟用的水庫水域型太陽能發電系統。

2.為2018年3月7日新竹寶山第二水庫掛表發電，是北台灣水庫的首例。

3.2018年4月30日金門的金湖水庫併聯發電。

4.為高雄鳳山水庫（2020年12月21日啟用）。

5.台南烏山頭水庫（2022年5月23日併聯啟用） ，陸續依法在不影響水質與結構安全的原則下完成設置。

各系統都會依循國際建置標準，完成設置，並嚴格遵守水庫用水儲水等管理規則，民眾飲用水都必須經多道流程把關篩選、過濾，才可能轉成民生用水，並非取水庫水直接飲用。