雲林縣政府今天宣布，攜手統一超商及北部知名品牌「峸老滷湘川麻辣滷味」，推出3款特色聯名滷味，選用雲林鴨翅、花生及玉米筍等在地食材，預計11月底起在全台8家7-ELEVEN Fresh門市限量販售；另與棉花田有機生機園地合作，精選12項雲林良品進駐北台灣及中部20家門市，並設置線上專區，搭配年節伴手禮推薦，搶攻年節消費市場。

縣府今舉辦「雲林良品新品發表通路上架暨年節伴手禮宣傳記者會」，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、演員梁佑南及統一超商、峸老滷、棉花田等合作夥伴代表出席，展示雲林農畜產品跨界開發的特色商品。

張麗善表示，雲林是台灣重要農業生產基地，縣府推動「雲林良品」品牌，透過專家審查、品質把關及輔導機制，建立產品認證制度，目前已累積527家業者、1356件產品，銷售據點超過1.3萬處。近年持續協助業者品牌輔導、產品創新及跨界合作，提升農產品附加價值，讓更多優質農產進入消費市場。

這次聯名商品鎖定滷味市場，與統一超商及「峸老滷」合作推出3款特色商品，選用台野畜產鴨翅、秝豪花生商行花生，以及子茂果菜生產合作社玉米筍等雲林食材，搭配米血糕、小豆干及海帶等經典滷味品項，預計11月底起在全台8家7-ELEVEN Fresh門市限量販售，讓消費者透過便利商店就能買到雲林在地好滋味。

除了聯名滷味，縣府也與棉花田有機生機園地合作，規畫雲林良品實體及線上專區，精選12項優質商品，涵蓋有機農產、特色醬料、花生及米製品，包括有機鹽麴、履歷生鮮花生仁、黑金剛花生、有機糙米米粉、有機文蛤及有機洋菇等，預計11月底啟動，在基隆、雙北、新竹、桃園及台中等地區20家門市設置實體專區，同步透過線上通路宣傳及銷售。

農業處代理處長蔡耿宇表示，將協助更多在地業者建立穩定銷售管道，進一步提升雲林農產的市場競爭力。

雲林縣政府今天宣布，攜手統一超商及北部知名品牌「峸老滷湘川麻辣滷味」，推出3款特色聯名滷味，並精選12項雲林良品進駐棉花田北台灣及中部20家門市，搶攻年節消費市場。記者陳雅玲／攝影