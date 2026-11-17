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身障青年、長者創作登上展場 翁章梁承諾建立銷售網絡助作品展售
天主教中華聖母基金會帶領身心障礙者透過藝術創作展現自我，攜手嘉義縣朴子配天宮舉辦藝術共融成果展，縣長翁章梁今天出席活動，未來將由社會局將建立銷售網絡，串連民宿、咖啡廳與觀光景點，讓身障者與長者的藝術創作有機會被看見，提升自信與成就感。
翁章梁說，感謝中華聖母基金會及各界長期投入社會福利服務，陪伴身障者及長者透過藝術創作展現才華，縣府未來將邀請合作店家提供空間或牆面展示、販售作品，再由社會局串聯相關團體，挑選優質創作並協助定價，讓藝術作品不只在展場展出，也能進入市場。
基金會執行長黎世宏說，藝術家李晨豪持續3年投入陪伴，青年們歷時4個半月籌備展覽，走訪朴子第一市場、鎮安宮、清木屋及高明寺，觀察熟悉的街景與環境，將所見所感轉化為作品，記錄日常生活中容易被忽略的風景，成果展特別安排現場彩繪及作品導覽。
社會局表示，天主教安納家園老人長照中心、嘉義縣脊髓損傷者協會、若竹兒教育基金會及中華聖母基金會陸續推動藝術創作與展覽，社會局未來將持續透過更多公私協力，讓更多社福創作者有機會展現才華，促進社會交流與共融，共同打造友善、包容的嘉義。
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