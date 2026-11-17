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即時查詢停車空位 台南好停APP改版、新增行動支付自動代繳
台南市推動停車管理智慧化，全新改版的「台南好停APP」上線，除升級雲端系統及資安防護，也重新設計操作介面，新增LINE Pay、全盈+Pay等行動支付工具，並推出自動代繳服務，讓民眾繳納停車費更便利。
台南市交通局表示，台南市路邊停車格已達100%物聯網（IoT）智慧化，「台南好停APP」推出以來，累計會員突破11萬人、下載量超過44萬次，每年透過APP繳納停車費超過126萬筆，每年回饋繳費優惠超過250萬元。
交通局指出，此次改版最大亮點是系統全面升級，將過去自主開發及自購伺服器的維運模式，轉型與民間APP業者合作，導入雲端伺服器，提升系統運作速度與穩定性，並強化資訊安全防護，確保使用者個資安全。
新版APP也重新設計操作介面，優化停車地圖搜尋功能，透過圖標顏色及費率標示，讓民眾快速比較停車場與路邊停車格收費標準，並掌握即時空位狀態。便民服務專區則整合最新公告、拖吊查詢、身障證申請及占用通報等功能，另新增電動汽車充電專用格位占用通報服務。
交通局停車營運科長陳英傑表示，針對民眾常用的停車費查繳功能，新版APP保留手機簡訊及電子郵件雙重驗證，免除記憶密碼的不便，並新增LINE Pay、全盈+Pay等行動支付，優化信用卡綁定流程，推出自動代繳服務，減少民眾逐筆手動繳費的麻煩。
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