嘉義縣政府與中埔鄉公所攜手推動共享公園美學再造及行政園區開放空間縫合計畫，工程總經費7677萬元，縣長翁章梁今天視察工程進度，希望嘉有好市集有機會到中埔鄉舉辦，盼透過公園環境改善及行政空間整合，提升公共設施使用效益，打造更友善的生活環境。

縣府表示，兩案工程均獲內政部國土管理署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，工程總經費7677萬元，包括中央補助2502萬元、縣府負擔3136萬元，中埔鄉公所自籌2039萬元。其中用於改造吳鳳公園預估經費4006萬元，中埔鄉行政園區開放空間縫合計畫3671萬元。

翁章梁說，吳鳳紀念公園將轉型為開放共享的空間，提供親子遊憩與活動場地；行政園區從鄉公所前方延伸至後方停車場，使鄉公所、代表會及圖書館等公共設施在景觀與動線上更為一致。縣府另規畫中埔消防隊、警察局及戶政事務所重建工程，盼讓公共空間煥然一新。

吳鳳公園再造計畫分兩期施工，一期工程拆除已57公尺紅磚圍牆，打開公園封閉界面，設置步行廣場，可供民眾休憩及市集空間；二期工程9月開工，拆除老舊牆體、涼亭及八角迴廊，將打造開闊迴廊廣場，預計明年5月完工；另還需爭取經費，推動三期停車空間。

中埔鄉行政園區縫合計畫整合公所、代表會、圖書館、衛生所、幼兒園等，改善空間零散、人車動線交錯問題。一期工程拆除3棟老舊宿舍，改善無障礙步道、綠帶植栽及照明設施；二期工程正在發包，園區後方將打造多功能廣場，平時可供停車，也可舉辦千人大型活動。

嘉義縣中埔鄉吳鳳公園環境改造工程斥資4006萬元，拆除57公尺紅磚圍牆，打開原本封閉的公園空間，縣長翁章梁今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影

嘉義縣中埔鄉行政園區開放空間縫合計畫經費3671萬元，整合鄉公所、鄉民代表會、圖書館、衛生所、幼兒園及周邊公共設施。記者黃于凡／攝影

嘉義縣中埔鄉吳鳳公園環境改造工程斥資4006萬元，拆除57公尺紅磚圍牆，打開原本封閉的公園空間，二期工程預計明年5月完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣中埔鄉吳鳳公園環境改造工程斥資4006萬元，拆除57公尺紅磚圍牆，打開原本封閉的公園空間，縣長翁章梁今天視察工程進度。記者黃于凡／攝影