台南永康大灣里長期爭取興建活動中心，因用地取得及都市計畫審議等因素遲無法實現，市府罕見編324萬元先建一座「臨時活動中心」，今天市長黃偉哲主持謝土啟用。

市府表示，這座臨時場所可供里民集會、休閒及社區關懷空間，滿足現階段活動需求。將持續推動大灣里正式活動中心的用地及規畫作業，完善地方公共設施。

黃偉哲表示，市府持續朝「一里一活動中心」目標邁進。為滿足里民現階段需求，先興建臨時活動中心，提供居民休閒、課程學習及社區關懷等多功能使用空間。場館雖規模不大，但設施完善、地點便利，期盼成為里民日常交流及凝聚社區情誼的重要場所。

黃偉哲說，為加速正式活動中心興建進程，相關單位將儘速完成都市計畫審議，他也請民政局同步啟動規畫設計，縮短行政作業時間，期盼審議完成後即可辦理工程發包，讓下一任市長接棒後儘速推動動工，提升里民生活品質。

民政局指出，活動中心是里民集會、辦理活動及推動基層服務的重要據點。大灣里臨時活動中心將提供居民便利的公共空間，透過社區交流及多元活動，增進鄰里情誼。

永康區公所表示，臨時活動中心先行提供居民集會與交流空間，正式活動中心則待用地取得及土地重劃完成後推動興建。未來也將結合地方力量與資源，妥善規畫、管理活動中心空間，供里民集會及辦理各項活動，持續完善基層公共服務。

台南永康大灣里爭取建建活動中心困難重重，「臨時活動中心」今謝土啟用。圖／台南市政府提供

台南永康大灣里爭取建建活動中心困難重重，「臨時活動中心」今謝土啟用。圖／台南市政府提供