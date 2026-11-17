大嘉義創新創業協會創會2年，持續推動公益行動，今年募捐2台骨針贈予嘉義縣消防局，盼提升救護量能。消防局長蔡建安今天頒發感謝狀給大嘉義創新創業協會理事長黃凱程，創會長、議員陳文忠也在場見證，希望繼續秉持「眾籌、共創、公益」創會宗旨，服務社會。

蔡建安說，救護車早期功能僅載運傷患，近年救護人員持續進修，救護車進化為行動急診室，嘉縣救護車均有加裝12導程，與急診室連線，高級救護員占20%以上，每個分隊配置至少1名，透過骨針即早施打強心針，可提升傷患存活機率，感謝大嘉義創新創業協會捐贈。

黃凱程說，大嘉義創新創業協會創會宗旨為「眾籌、共創、公益」，他擔任三和分隊義消，曾體驗火場濃煙，深知消防工作相當危險，也希望盡一分力協助，今年號召公益活動捐贈骨針，每台骨針可使用次數300次，可救活300人，在短時間內募捐2台，感謝協會成員熱心公益。

陳文忠說，骨針是救人利器，8月29日他在民雄一處土地公廟昏倒，救護人員衝到社區活動中心拿AED，為他急救，後來他才知道，那台AED是他之前和同學一起捐贈的，他搭乘的救護車也是友人捐贈，人生充滿巧合，鼓勵大家做公益，付出的一點一滴都會持續累積。

大嘉義創新創業協會募捐2台骨針，消防局長蔡建安（左二）今天頒發感謝狀給理事長黃凱程（右二）。記者黃于凡／攝影