民間團體發布地方氣候與能源治理評比，依地方資源區分，由台南市因中長期目標明確、自治條例完整等原因拔得頭籌；呼籲各地方候選人未來就待改善的環節，提出具體可行的政策。

由全台13個公民團體組成的能源轉型推動聯盟今天發布「縣市府氣候與能源治理評比」，就「氣候與能源整體治理機制」、「再生能源推動」、「高溫調適行動」、「能源韌性建構」、「產業能源責任」等5大面向、18項指標進行評比。

評比結果，六都前3名分別為台南市、高雄市、台北市；非六都前3名則是屏東縣、宜蘭縣、彰化縣。台南也是全台得分最高的地方政府，主因是明確的中長期目標、完善的自治條例與法規、地方加碼投入資源及提前高溫調適與風險管理等。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，在地方政府承擔的氣候責任方面，以高雄、台北及桃園表現最佳，包含自治條例訂定、落實資訊公開等；有自治條例才能訂定各縣市的碳預算，並加強各局處參與。

氣候對策協會常務理事柯建佑就再生能源推動方面說明，本次評比著重在屋頂光電發展，然而從2025年開始推動「家戶屋頂光電加速計畫」至今，僅11個縣市開放民眾申請，顯示政策宣示與實際執行存在明顯落差；此外，本次評比也沒有任何縣市針對20瓩以下的小型屋頂光電建立符合評分標準的流程簡化機制。

柯建佑特別批評雙北住商用電需求高，但屋頂光電建置卻相對落後；此外台北市有4成學校尚未設置屋頂光電。但他也強調，本次評比未納入過去較具爭議的其他光電類型，也未針對負面狀況進行扣分。

在能源韌性建構方面，主婦聯盟環境保護基金會能源組專員唐偉傑表示，本次評比只有9個縣市在氣候變遷調適執行方案中明確納入能源韌性策略；也只有新北、桃園、台中、台南、屏東及宜蘭主動進行微電網相關評估、規劃及建置。

綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷表示，產業能源責任方面，針對去年合計售電量超過100億度、或工業部門用電占比超過25%的16縣市進行評比。多數地方政府都缺乏管制，僅台北市、新北市、台中市、嘉義縣及台南市等5縣市擴大再生能源使用責任至中央未規範的對象；另外台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市訂定產業有再生能源設置義務。

台灣氣候行動網絡研究中心研究助理陳欣說明高溫調適部分，著重風險辨識與應變治理進行評比，六都此2項指標皆為滿分，非六都則是屏東、彰化、新竹縣及澎湖縣獲得滿分；建議地方應依各地條件建立風險評估方法，排定優先處理的氣候風險，將資源與人力優先投入高風險地區及脆弱族群，並滾動修正。