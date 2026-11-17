嘉義市政壇資深議員、86歲無黨籍副議長張榮藏，從政41年、當選十屆市議員，宣布不競選，上午議會定期大會閉幕後，將為長達41年政治生涯畫下句點。嘉市記者公會日前以「十全十美」題字紀念酒致贈祝福，為這段跨越40多年地方政治人生留下紀念。

張榮藏從政歷程，也成為學界研究台灣地方自治的重要案例。嘉義出身的空中大學公共行政學系教授、前行政院青輔會主委李永騰，去年完成「台灣地方自治史的傳奇：張榮藏」論文，刊登創刊多年的「中國地方自治」期刊，從地方自治史與民主政治發展脈絡，剖析張榮藏的政治人生，以及嘉義特殊的民主文化。

李永騰與張榮藏相識20年，是忘年之交。李永騰日前受邀到真北平餐廳餐敘，與張榮藏及副議長團隊聯誼，致贈福壽山農場高山茶及限量版金門高粱酒，感謝張榮藏照顧指導。張榮藏回贈茶葉禮盒及餐廳招牌啤酒鴨誼。

李永騰表示，張榮藏自嘉市升格後首屆市議會起，歷任十屆議員，從政40多年始終堅持不買票、不包工程、不經商，走出一條「全職、清白問政」的從政路線。尤其逾80歲高齡未投入競選經費，仍當選第11屆市議會副議長，成為地方自治政治發展特殊案例。

論文分析，張榮藏政治生命與嘉義「民主聖地」的歷史脈絡密切相關。嘉義黨外運動時期即具有高度民主動能，無黨籍政治人物也有發展空間。張榮藏曾是民進黨創黨黨員，後因理念差異退黨，改以無黨籍連續當選，反映地方政治重視服務、派系色彩淡化特殊生態。

李永騰指出，張榮藏長期以「民眾至上、服務第一」作為問政理念，從治安、消防、教育、交通到工業區建設，持續追蹤市政議題，尤其對後湖工業區道路、排水、照明及交通改善，留下具體問政紀錄。論文也將其政治歷程放在台灣民主發展背景下觀察，呈現他從年輕時投入黨外運動，到解嚴後持續參與地方自治的經歷。

李永騰認為，張榮藏的政治傳奇不只是個人連續當選十屆議員的紀錄，更是台灣地方自治研究的重要資產。他以無黨籍身分長期在議會服務，並在朝野政治互動中扮演協調角色，呈現嘉義地方民主政治的發展特色。

張榮藏感謝李永騰關心與情誼，2人從相識到相知，不只是忘年之交，更是難得的好朋友，珍惜這份緣分。下周六舉行市長議員選舉，議會定期大會閉幕後，這位縱橫嘉義政壇41年資深議員將告別議事殿堂，「十屆議員、十全十美」成為嘉義地方自治史上值得記錄的政治篇章。

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嘉義市政壇資深議員、86歲無黨籍副議長張榮藏，從政41年、當選十屆市議員，宣布不競選，上午議會定期大會閉幕後，將為長達41年政治生涯畫下句點。記者魯永明／攝影

嘉義市政壇資深議員、86歲無黨籍副議長張榮藏，從政41年、當選十屆市議員，宣布不競選，上午議會定期大會閉幕後，將為長達41年政治生涯畫下句點。記者魯永明／攝影