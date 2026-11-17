聽新聞
0:00 / 0:00

雲林MOOVO公共單車 再增42站點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣MOOVO公共自行車持續擴展服務範圍，縣府於莿桐、林內、古坑三鄉鎮，新增四十二處租賃站點，昨在莿桐公園啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣MOOVO公共自行車持續擴展服務範圍，縣府於莿桐、林內、古坑三鄉鎮，新增四十二處租賃站點，昨在莿桐公園啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣MOOVO公共自行車持續擴展服務範圍，縣府昨宣布投入一點二億元，第一階段進駐莿桐、林內、古坑三鄉鎮，新增四十二處租賃站點，預計明年四月底前完成全縣廿鄉鎮市的設站。

副縣長陳璧君說，雲林自二○二三年八月從斗六市開始推動MOOVO公共自行車，陸續擴展至虎尾、西螺、斗南、土庫、北港、口湖、水林等地，目前涵蓋八鄉鎮市，會員突破十萬人，縣府仍接獲不少尚未設站鄉鎮民眾反映，部分地區往返高鐵站、客運站及鄰近鄉鎮，缺乏便利的短程接駁工具，因此分階段擴大服務範圍。

副縣長陳璧君等人昨於莿桐公園啟用莿桐、林內及古坑三鄉鎮公共自行車租賃服務，此次共設四十二處站點，選址涵蓋住宅聚落、商業區、學校、行政機關、交通轉運節點及觀光休閒場域。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，莿桐已設置十五個站點，配合孩沙里花海節舉辦，還將增設第十六處臨時租賃站，方便遊客騎乘賞花。

交通工務局長汪令堯指出，擴展計畫分兩階段推動，第一階段先在莿桐、林內及古坑設置四十二站、投入五百輛車，預計明年四月底前完成全縣所有鄉鎮市設站，屆時全縣將有三六七處租賃站點、約二千三百輛公共自行車，且新一代電動輔助自行車滿電續航里程最高可達七十公里，增加跨鄉鎮移動便利性。

公共 單車 雲林

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

彰化高鐵站運量全線墊底 網友掀廢站論 縣長候選人都回應了

屏東縣長治打造幼托整合新據點 德協托育及幼兒照顧旗艦館今動土

彰化和美轉運站動土 規劃商場及500格汽機車位

三鶯延伸八德線開工！友善連線攜手邁向2034新里程 土城「一車直達」八德 雙線轉乘30秒

相關新聞

雲林MOOVO公共單車 再增42站點

雲林縣MOOVO公共自行車持續擴展服務範圍，縣府昨宣布投入一點二億元，第一階段進駐莿桐、林內、古坑三鄉鎮，新增四十二處租賃站點，預計明年四月底前完成全縣廿鄉鎮市的設站。

去年震垮 楠西國中砸2億元重建

去年初嘉義大埔地震造成台南楠西國中的校舍受損，目前師生暫借楠西國小辦公、上課，南市府爭取中央補助共投入二億三四○萬多元重建，將有廿間教室等設施，市長黃偉哲昨主持動土，表示預計二○二八年完工，期盼早日讓師生回到安全的校園。

狐獴上鍊供擺拍 動保連環爆 高市府遭抗議

高雄「天使與惡魔」、「嘎逼與牛奶」兩處動物互動園區遭控獲動保處護航及不當對待動物，民團、動保人士昨赴市府抗議，要求清查動物滯留與安置、追究行政責任，並檢討展演審查及稽查制度。市府表示將配合司法調查，釐清行政責任、檢討制度缺失並強化內部管理。

廣角鏡／太平山國家森林遊樂區餵食黃喉貂 可開罰

太平山國家森林遊樂區隱藏可愛野生動物黃喉貂，最近有遊客疑拿食物誘食拍照，投餵毛豆、夾心餅乾，勸阻還不聽，有民眾在社群怒批「餵食癖」行徑誇張，造成黃喉貂不怕人，甚至開始翻動遊客背包。

新板進化 新北環狀線板橋站捷開案啟動

新北捷運藍圖四環八線如火如荼推進，市長侯友宜昨主持新北環狀線板橋站捷運開發案動工，預告基隆捷運機電系統、地下段土建工程近日啟動，從捷開案到跨縣市軌道建設，逐步勾勒北台灣軌道生活圈新格局。

單日269萬人次 北捷平日運量 連4天創高

台北捷運運量破紀錄，根據北捷統計，上周二至周五連續四天破紀錄外，上周五、十三日還創下單日兩百六十九萬人次運量，成為不含跨年的歷史最高運量，北捷也將持續掌握營運變化，透過行控中心即時掌握各車站人流資訊，維護旅客乘車安全與通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。