雲林MOOVO公共單車 再增42站點

雲林縣MOOVO公共自行車持續擴展服務範圍，縣府昨宣布投入一點二億元，第一階段進駐莿桐、林內、古坑三鄉鎮，新增四十二處租賃站點，預計明年四月底前完成全縣廿鄉鎮市的設站。

副縣長陳璧君說，雲林自二○二三年八月從斗六市開始推動MOOVO公共自行車，陸續擴展至虎尾、西螺、斗南、土庫、北港、口湖、水林等地，目前涵蓋八鄉鎮市，會員突破十萬人，縣府仍接獲不少尚未設站鄉鎮民眾反映，部分地區往返高鐵站、客運站及鄰近鄉鎮，缺乏便利的短程接駁工具，因此分階段擴大服務範圍。

副縣長陳璧君等人昨於莿桐公園啟用莿桐、林內及古坑三鄉鎮公共自行車租賃服務，此次共設四十二處站點，選址涵蓋住宅聚落、商業區、學校、行政機關、交通轉運節點及觀光休閒場域。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，莿桐已設置十五個站點，配合孩沙里花海節舉辦，還將增設第十六處臨時租賃站，方便遊客騎乘賞花。

交通工務局長汪令堯指出，擴展計畫分兩階段推動，第一階段先在莿桐、林內及古坑設置四十二站、投入五百輛車，預計明年四月底前完成全縣所有鄉鎮市設站，屆時全縣將有三六七處租賃站點、約二千三百輛公共自行車，且新一代電動輔助自行車滿電續航里程最高可達七十公里，增加跨鄉鎮移動便利性。