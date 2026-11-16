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嘉市首處視覺化減速平台亮相 結合照明AI科技守護行人安全

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市首處視覺化減速平台亮相 結合照明與AI科技守護行人。圖／嘉市府提供
嘉義市首處視覺化減速平台亮相 結合照明與AI科技守護行人。圖／嘉市府提供

嘉義市政府為提升行人通行安全，在圓環第一商場前行人穿越道，增設首處「視覺化減速平台」、「內照式E12行人穿越道標誌」與「主動式行人輔助照明與投射警示系統」，依不同時段用路環境打造全天候、全方位行人安全防護，讓駕駛無論白天或黑夜行經該路段，都能更早察覺行人穿越位置，增加減速及停讓的反應時間。

交通處表示，圓環周邊商業活動熱絡，民眾購物及步行往來頻繁，因此選定第一商場前作為首處設置地點，透過黃色鋪面色彩及圖樣變化，讓駕駛更容易察覺前方行人穿越道，提早留意行人動態，增加辨識及反應時間，降低人車衝突風險。

當夜間視線較差時，行人與道路環境的辨識度更是影響行人安全的重要因素。因此，除目前已推動視覺化減速平台外，亦持續從「照明、視覺辨識及智慧警示」等面向，逐步強化行人穿越環境，讓駕駛不僅看得到行人，更能提早看見、清楚辨識，透過在行人穿越線

規劃搭配自帶照明及背光的內照式E12行人穿越道標誌，提高夜間及遠距離的辨識度，兼具照明與警示功能，讓駕駛行經路口前可提早察覺前方行人穿越位置，增加減速及停讓的反應時間。

交通處表示，從視覺化減速標線、內照式E12標誌，到AI智慧警示系統，相關措施將依據不同道路環境條件，採取適宜的改善方式，逐步從傳統的「被動提醒」朝向「主動警示」發展，讓交通安全不只是要求駕駛提高注意，也透過道路環境主動提供清楚的視覺訊息，共同降低人車衝突風險。

嘉市正以「安全、人本」為核心推動交通環境之營造，呼籲用路人行經圓環及行人穿越道時，駕駛應提早減速、留意周邊行人，遇有行人穿越時，應停車讓行人先行，切勿搶快或穿越停讓車輛間的空隙；行人也請依行人穿越道線通行，留意車輛動態，共同維護通行安全。

嘉義市首處視覺化減速平台亮相 結合照明與AI<a href='/search/tagging/2/科技' rel='科技' data-rel='/2/244779' class='tag'><strong>科技</strong></a>守護行人。圖／嘉市府提供
嘉義市首處視覺化減速平台亮相 結合照明與AI科技守護行人。圖／嘉市府提供

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