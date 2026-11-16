火化場聯外道路三期工程拚明年完工 黃敏惠拍板墊支1.5億補足經費

嘉義市殯葬園區聯外道路改善工程再往前推進！為改善清明節及大型祭祀期間殯葬園區周邊交通壅塞問題，市府積極推動聯外道路第三期工程，市長黃敏惠下午親赴工地視察。第三期工程是三期中經費最高、路段最長、施工難度最大的路段，總經費逾3.6億元，施工期間面臨中央補助短缺逾1.5億元，市府決定先行墊支，維持原定拓寬規模，預計2027年10月完工。

嘉市殯葬園區位於嘉義縣水上鄉，是雲嘉南地區唯一提供殯、殮、火、塔四合一服務的殯葬設施。根據今年火化數量統計，服務對象以外縣市民眾為主，其中嘉縣占57%、其他縣市占17%，嘉義市民僅占26%。市府仍秉持服務雲嘉南地區民眾的理念，持續改善聯外道路及園區交通路網。

黃敏惠指出，市府2016年起向中央爭取第三期工程，直到2022年6月獲中央核定。工程總經費逾3.6億元，中央補助約2億8485萬元，市府配合款7572萬元，但施工期間面臨中央補助經費短缺逾1億5400萬元。考量民眾通行需求及工程完整性，決定市府先行墊支，維持全段拓寬規模，避免建設打折，完成殯葬園區環狀路網。

這項工程從前期規劃、用地取得，到施工期間遭遇地下水層滲水、地下隱蔽物、雨季及風災等問題，還涉及跨縣市審查及水土保持計畫變更，市府與嘉義縣政府多次協調，逐步排除施工障礙。

工務處表示，第三期工程全長約1520公尺，包括既有道路拓寬1080公尺及新闢路段440公尺，路寬15公尺，工程內容涵蓋道路、擋土牆、排水、水土保持及路燈照明等設施，2024年8月12日開工，預計2027年10月完工。

為兼顧施工安全及民眾掃墓需求，市府規劃分階段開放通車，A段（0K至1K+200）預計2027年1月底先行通車，之後B段（1K+200至1K+520）再全段封閉施工，並與第二期道路串接，逐步完成環狀路網。市府強調，施工將採分段施工、分流引導方式，不會為了趕工犧牲邊坡穩固及行車視距。

針對第二期道路目前未開放通行，市府說，該路段由嘉縣府負責施作，工程終點已可銜接殯葬園區第四停車場，停車場目前正常開放使用，第二期道路是否開放，並非取決第三期工程完工與否。縣府表示，基於行車安全等因素考量暫未開放，市府尊重縣府評估決定。

嘉義市殯葬園區聯外道路改善工程再往前推進！為改善清明節及大型祭祀期間殯葬園區周邊交通壅塞問題，市府積極推動聯外道路第三期工程，市長黃敏惠下午親赴工地視察。圖／嘉市府提供

嘉義市殯葬園區聯外道路改善工程再往前推進！為改善清明節及大型祭祀期間殯葬園區周邊交通壅塞問題，市府積極推動聯外道路第三期工程，市長黃敏惠下午親赴工地視察。圖／嘉市府提供

嘉義市殯葬園區聯外道路改善工程再往前推進！為改善清明節及大型祭祀期間殯葬園區周邊交通壅塞問題，市府積極推動聯外道路第三期工程，市長黃敏惠下午親赴工地視察。圖／嘉市府提供

嘉義市殯葬園區聯外道路改善工程再往前推進！為改善清明節及大型祭祀期間殯葬園區周邊交通壅塞問題，市府積極推動聯外道路第三期工程，市長黃敏惠下午親赴工地視察。圖／嘉市府提供

嘉義市殯葬園區聯外道路改善工程再往前推進！為改善清明節及大型祭祀期間殯葬園區周邊交通壅塞問題，市府積極推動聯外道路第三期工程，市長黃敏惠下午親赴工地視察。圖／嘉市府提供