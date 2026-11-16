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台南耶誕演唱會 韓國男星玉澤演將登台

中央社／ 台南16日電

台南市政府今天宣布「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」第2波卡司，12月24日耶誕演唱會邀請韓國男團2PM成員玉澤演等人登台，跨年晚會則有人氣男團ARKis演出。

台南市長黃偉哲今天在活動宣傳記者會表示，「台南好Young」系列活動自2019年起持續舉辦，期間雖歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，活動仍一年比一年精彩，今年活動場次多元且全程免費，邀請全國民眾把握機會到台南參與，一起迎接歡樂歲末。

今日曝光的跨年晚會首組卡司男團ARKis在記者會現場演出，瞬間炒熱現場氣氛，也為之後將陸續揭曉的跨年卡司提前暖身。

黃偉哲強調，雖然今年活動適逢市長任期交接，市府仍提升耶誕跨年系列活動規格，透過國際與在地音樂交流，展現台南城市魅力，第2波卡司涵蓋流行嘻哈、抒情金曲及搖滾等曲風，兼顧不同年齡層樂迷喜好。

台南市政府新聞及國際關係處表示，系列活動首波已公布12月19日新營南瀛草地音樂會由八三夭、許富凱等演出，今天再宣布韓國男團2PM野獸派韓流巨星玉澤演，確定登上台南搖滾耶誕演唱會。

市府指出，第2波卡司陣容主打「金曲天后、天團、跨國星光、新世代潮流」黃金交織，全能天王周湯豪、金曲歌后彭佳慧等人將接力登台；全方位天后徐凱希、綜藝小天后籃籃以及啦啦隊女神李多慧等女神合體，再度攜手擔綱主持。

玉澤演 演唱會 台南

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