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2026家將藝術節 嘉義神氣登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

嘉義市素有「家將窟」之稱，八家將、什家將各具特色。「2026家將藝術節」繞境踩街暨開幕式，15日在嘉義市政府前廣場熱鬧登場。由在地7大將堂聯合出巡，結合收驚祈福與定點演出，讓家將文化從廟埕走進城市街道。另規劃主題及衛星展，並推出集章兌換限量閃卡，帶領民眾看見神聖面譜背後的真實人生與世代傳承。

嘉義市長黃敏惠表示，感謝九華山地藏庵與嘉義城隍廟，長期以來的鼎力相助。嘉義市是臺灣重要的家將文化傳承重鎮，歷經百年世代傳衍與累積，不僅形塑出獨特的城市記憶，更是嘉義市非常珍貴也很重要的無形文化資產。正所謂「也著神，也著人」，因為有一代代家將前輩、堂館及傳承者，他們長期投入及共同守護，讓每次出軍不僅是敬神、展現神將威儀，更承載著深厚的信仰精神、文化底蘊與世代傳承的使命，也讓我們看見面譜與神格背後，那群默默付出、守護傳統文化的人。

黃敏惠市長強調，「人在、神在、城就在」，嘉義市的繁榮發展，來自人民的努力及神明的庇佑，期盼透過宗教儀式，傳承珍貴的道德倫理與文化價值。回顧歷史，嘉義之名源自林爽文事件期間，先民堅守城池、抵禦攻勢，展現守護家園的勇氣與決心。這份精神與今日全民國防理念相呼應，而家將文化所代表的護衛與團結精神，也是「全民國防」的根基之一。市府期盼透過文化局、教育處跨域合作，舉辦家將藝術節，並將家將文化帶進校園，讓更多人認識其正面價值，破除刻板印象。

文化局局長謝育哲表示，文化的生命力來自「有人願意傳、有人願意學」，來自各行各業的家將團員，利用工作之餘投入訓練，並透過師徒傳習，延續傳統技藝與文化精神。今年除邀集吉勝堂、山海鎮、拱斌堂分館、拱合堂、隍義堂、振裕堂及振祐堂等7大家將堂遶境踩街外，還有以「抹開神面・看見人間」為核心的「一主三衛」特展，打破家將只有「神將、面譜、出陣」的既有印象，運用藝術視角重新詮釋家將文化，透過展覽、人物訪談、影像紀錄、集章兌換角色卡等形式，讓民眾從一張面譜、一個角色、一段步伐，認識家將文化的內涵與故事。

文化局表示，「2026家將藝術節－裝將ē囡仔」主題展，自即日起至116年3月7日止，於嘉義市立博物館一樓簡報室前廳展出，從角色職司、開面著裝、服裝法器、堂館傳承到藝術轉化，呈現家將文化的歷史脈絡與藝術內涵；嘉義城隍廟、九華山地藏庵及慈濟宮等3處，同步設置衛星展與集章活動。民眾只要參與集章互動，就能兌換限量的「家將閃卡」；後續還有專題講座及趣味走讀等豐富活動，精彩可期。

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