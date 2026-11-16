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玉澤演登台南耶誕演唱會 台南好Young第二波卡司曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」今公布第二波卡司陣容，韓國男團2PM成員玉澤演將登上永華搖滾耶誕演唱會，將吸引韓流粉絲關注。圖／台南好Young提供
台南「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」今公布第二波卡司陣容，韓國男團2PM成員玉澤演將登上永華搖滾耶誕演唱會，將吸引韓流粉絲關注。圖／台南好Young提供

台南「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」今公布第二波卡司陣容，韓國男團2PM成員玉澤演將登上永華搖滾耶誕演唱會，另邀請周湯豪、金曲歌后彭佳慧、人氣樂團麋先生、日本男子團體THE BEAT GARDEN等接力演出，跨國音樂陣容成為今年活動亮點，此外，今也邀請跨年晚會卡司男團ARKis演出，為活動暖身。

台南市長黃偉哲表示，今年耶誕演唱會卡司涵蓋不同世代及音樂類型，包括擅長嘻哈、電音的周湯豪，金曲歌后彭佳慧，以及近年人氣攀升的麋先生，另外邀請韓國人氣偶像玉澤演、日本團體THE BEAT GARDEN及荷蘭歌手馬丁．賀肯斯登台，透過國際與在地音樂交流，吸引不同年齡層樂迷。

其中，玉澤演近年活躍於戲劇及綜藝領域，此次受邀來台南演出，預料將吸引韓流粉絲關注；日本團體THE BEAT GARDEN曾演唱日劇插曲「Start Over」，將帶來日系流行音樂演出。台南市新聞處表示，今年耶誕晚會主持陣容再度由徐凱希、籃籃及李多慧擔綱。

此外，馬丁．賀肯斯12月18日將在南紡購物中心舉辦專場演出，並邀請右武衛兒童合唱團擔任開場嘉賓；今年親子活動也舉辦超人力霸王見面會，12月5日由超人力霸王傑特在佳里體育公園登場，12月12日再由傑洛前往南科管理局中央廣場與民眾互動。

黃偉哲強調，今年雖適逢市長任期交接，市府仍持續籌辦系列活動，第三波卡司將另行公布；活動自12月5日起展開，依序有親子活動、馬丁演唱會、12月19日新營南瀛草地音樂會、24日永華搖滾耶誕演唱會及31日跨年晚會，規畫周周都有活動，邀請民眾到台南歡度耶誕跨年。

台南「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」今除公布第二波卡司陣容外，親子活動也將舉辦超人力霸王見面會，滿足不同年齡族群。圖／台南好Young提供
台南「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」今除公布第二波卡司陣容外，親子活動也將舉辦超人力霸王見面會，滿足不同年齡族群。圖／台南好Young提供

台南市長黃偉哲（中）今與跨年晚會卡司男團ARKis一同公布「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」第二波卡司陣容。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（中）今與跨年晚會卡司男團ARKis一同公布「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」第二波卡司陣容。記者萬于甄／攝影

玉澤演 演唱會 台南 跨年

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