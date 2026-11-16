叫好又叫座 雲林公共自行車版圖今再擴大 明年普及20鄉鎮

為完善公共運輸路網，雲林縣政府今天宣布，MOOVO公共自行車進駐莿桐、林內及古坑3鄉鎮，首階段新增42處租賃站點，投入500輛智慧自行車及電動輔助自行車。縣府表示，目前全縣已有超過10萬名會員、累計租借逾211萬次，將再投入1.2億元擴大服務，預計明年4月底前完成全縣20鄉鎮設站。

莿桐、林內及古坑3鄉鎮公共自行車租賃服務今天在莿桐公園啟用，副縣長陳璧君、交通工務局長汪令堯、莿桐鄉長廖秋蓉、工策會副總幹事張雅萍、莿桐鄉代會主席林弼昇等人出席。首階段共設置42處站點，選址涵蓋住宅聚落、商業區、學校、行政機關、交通轉運節點及觀光休閒場域，方便民眾通勤、通學、採買及休閒使用。

陳璧君表示，雲林縣自2023年8月從斗六市推動MOOVO公共自行車，陸續擴展至虎尾、西螺、斗南、土庫、北港、口湖及水林等地，目前已涵蓋8個鄉鎮市，註冊會員突破10萬人，累計租借超過211萬次。

縣府接獲不少尚未設站鄉鎮民眾反映，部分地區往返高鐵站、客運站及鄰近鄉鎮，缺乏便利的短程接駁工具，因此編列1.2億元經費，分階段擴大服務範圍，補足公共運輸最後一哩路，縮短城鄉交通服務差距，新一代電動輔助自行車滿電續航里程最高可達70公里，增加跨鄉鎮移動便利性。

交通工務局長汪令堯表示，這次擴展計畫分兩階段推動，第一階段先在莿桐、林內及古坑設置42站、投入500輛車，預計明年4月底前完成全縣20鄉鎮設站，屆時全縣將有367處租賃站點、約2300輛公共自行車。根據使用者調查，公共自行車服務獲得約95%的滿意度，縣府將持續依各站租借量及車輛周轉率調整配置。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，感謝縣府將公共自行車服務延伸至地方，讓鄉親增加交通選擇。目前莿桐已設置15個站點，配合孩沙里花海節舉辦，還將增設第16處臨時租賃站，方便遊客騎乘賞花。

雲林縣新增莿桐、林內及古坑3鄉鎮公共自行車租賃服務，今天在莿桐公園啟用。記者陳雅玲／攝影