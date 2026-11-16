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雲林家扶歲末園遊會缺經費 企業民團捐款送暖

中央社／ 雲林縣16日電

雲林家扶中心將於12月6日舉辦歲末園遊會，照顧約950戶服務家庭，但經費短缺，白沙屯媽祖雲林至善文化協會和震旦辦公設備公司今天響應，盼拋磚引玉，陪伴服務家庭溫暖過冬。

白沙屯媽祖雲林至善文化協會和震旦辦公設備公司今天到雲林家扶中心捐贈，由雲林家扶中心主任廖志文代表受贈，雲林縣副縣長謝淑亞見證。

謝淑亞說，這份溫暖不僅是實質的援助，更展現台灣社會最美麗的溫情，期盼這份愛心能激發更多社會共鳴，吸引更多人一同加入關懷弱勢的行列。

震旦辦公設備公司經理張育維表示，公司除捐款挹注經費外，園遊會當天也將動員同仁及眷屬到場擔任志工，協助發放物資。

雲林至善協會執行長蔡銘貴說，捐出活動結餘款是公益回饋，希望藉實際行動凝聚更多社會善心，讓弱勢家庭感受實質溫暖與支持。協會更特別帶來50顆白沙屯媽祖祈福抱枕，指定致贈雲林家扶社工夥伴，期許社工在照顧服務家庭同時，背後更有媽祖福蔭當靠山，持續傳遞媽祖關懷祝福與平安。

廖志文指出，今年歲末園遊會將於12月6日在虎尾鎮立體育場舉辦，預計照顧950戶服務家庭，每戶1台摺疊手拉車，並規劃60個美食攤位，總經費達新台幣230萬元。然而受大環境影響，目前經費仍缺近百萬元，民生物資方面也不足，讓人憂心忡忡。

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