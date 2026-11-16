台南高鐵特定區暴增逾2500戶 議員候選人推新增「高鐵里」成話題

高鐵台南站特定區人口快速成長，周遭歸仁區沙崙里、武東里住宅開發，原有里鄰行政體系是否足以因應人口規模及地方需求引發關注。在地議員候選人許又仁以人口暴增超過2500戶且持續增加，發起連署推新增「高鐵里」政見，引發地方討論與不同聲音。

許又仁建請市府研議將歸仁區沙崙里、武東里部分區域析編，成立「高鐵里」增設基層服務據點，「讓地方行政資源跟上特區發展。」

不過武東里長認為，這些帳面上的戶數根本是「虛的」，很多登記戶籍遷入里內其實是為了規避空屋稅的投資人，將來房子賣了又會遷走。提出意見發起連署的人事先沒到這裡了解狀況，也沒溝通就有這種作法，「是對在地的不尊重。」

歸仁區長朱雅宏表示，11年前台南縣市合併不久，曾有一波村里鄰調整，當時高鐵周遭沙崙、武東、大潭等里考量未來發展，經評估並沒有調整，整個歸仁區也都沒有調整。不過經過這麼多年，如果地方有任何相關意見、彙整後區公所會協助呈報上級評估。

許又仁指出，依「台南市里鄰編組及調整辦法」第3條規定，密集式大樓住宅地區的里戶數規模，應以1500至3500戶為原則；另依文宣所列資料，沙崙里及武東里近4年戶數增加超過2500戶，特區內已完工的大樓住宅達3674戶，加上興建中住宅及國家住都中心社宅等，整體規畫戶數已超過5400戶，顯示當地人口及居住規模持續擴大。

他認為，現有行政區域與人口分布已逐漸出現落差，應及早檢討里鄰編組，評估成立高鐵里的必要性，避免未來人口持續增加後，基層行政服務無法及時因應。

除行政區域調整，許又仁也主張，新設高鐵里後，應同步規畫里辦公處、社區發展協會及多功能活動中心，並考量日間托嬰中心、關懷據點、公共運動空間及專屬公共圖書館室等生活設施，建立較完整的社區服務網絡。

許又仁表示，高鐵特區除了住宅人口增加，也有商業、交通及公共建設持續進駐，未來社區需求不會只停留在環境清潔及里鄰事務，還包括長者照顧、幼兒托育、公共活動及居民交流等。他希望市府及民政局、歸仁區公所儘速將里鄰調整納入評估時程，與地方居民共同討論，讓行政區劃及公共服務配合特區發展。