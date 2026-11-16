巴克禮公園現白泡沫 疑洗滌汙水

台南東區巴克禮公園被譽為「台南城市之肺」，也是市民相當喜愛的生態公園，前晚卻被直擊公園內溪流出現大量白色泡沫，民眾戲稱「在洗泡泡浴？」也憂心危害流域內的烏龜、魚類等生態；南市環保局回應，未發現魚隻死亡情形，初判恐與周邊洗滌汙水排入有關，實際原因待釐清。

本報記者昨上午走訪巴克禮公園，已無明顯白色泡沫，溪流內有不少烏龜、魚類等生態，暫無出現大量異常死亡情況，是否影響生態待相關單位釐清。

市議員蔡筱薇前晚接獲通報，第一時間趕抵現場，她說，若是人為刻意傾倒排放，就必須針對公園管理處理，現階段除加強巡邏外，因公園內部未裝設監視器，要求市府研議考量增設移動式監視器。

環保局說明，前晚第一時間會同工務局公園管理機關人員前往現場勘查、稽查及採樣，泡沫產生的流域約長達九十公尺，經現場檢測，夢湖及上游雨水排水涵洞水質ＰＨ值分別為七點六七及七點八，均接近中性，也無明顯異味，初步未發現強酸、強鹼等汙染跡象。

環保局表示，經進一步巡查，上游涵洞水色略呈白濁，水流經過跌水處後產生泡沫，並隨水流匯集產生大量堆積，但巴克禮公園周邊並無列管事業及工廠，初步研判可能與周邊洗滌汙水排入有關，將持續追查上游及周邊排水來源，並與工務局公園管理機關共同掌握溪流水質及環境變化。