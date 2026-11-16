雲林張嘉郡造勢 盧秀燕讚會持家

雲林縣長選舉藍綠候選人熱戰，台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、副院長台中市長候選人江啟臣等昨接連為國民黨張嘉郡站台，力薦「女力最會持家、照顧老少」；民進黨劉建國強化同黨北市長候選人沈伯洋外溢效應，昨辦「洋流飄帶」走秀，未來不定期辦「洋劉趴」。

張嘉郡上午辦海線大台西區造勢、晚間再移師山線辦大斗六區造勢大會，她喊話，希望團結做她後盾。盧秀燕則力讚縣長張麗善充分展現女性首長精打細算、兼顧建設與福利治理能力，即將接棒的張嘉郡有同樣特質，推動學費全免，更要實施雲林長輩免健保費，每人一年起碼可省一萬元。

另，針對賴清德總統批評雲林「張家整碗捧去」，國民黨團書記長許宇甄昨反擊，民進黨每逢選舉就把張家的家世拿出來反覆炒作，卻對民進黨自家的政治世家視而不見，雙重標準。

韓國瑜致詞也有感而發說，近來選舉抹黑、造謠，既不衛生也不健康，一定要「心頭抓呼定」。張麗善也說，要用智慧、理性來比較品性操守、學經歷，張嘉郡條件皆具。

劉建國近期打出「洋劉正派」旗號，在總部外路口製作一座沈伯洋和劉建國的打卡專用大型看板，競總昨再辦洋流飄帶及應援小物走秀，吸引百餘名支持者現場齊聲高喊「飄帶綁起來回家投票，雲林動起來」。

劉建國說，雲林號稱旅外人口最多，但縣內人口在今年二月卻跌破六十五萬人，「外漂年輕人孤單，留在家的老人也孤單」，未來打造醫療聚落引進產業，讓年輕人回來。