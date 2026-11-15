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9國「蜘蛛人」攻頂劍湖山88米摩天輪高空救人比賽 天降神兵遊客驚呼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山世界高達88公尺的摩天輪化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界高達88公尺的摩天輪化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供

平時充滿歡樂尖叫聲的劍湖山世界，3天來轉換成緊張刺激的高空索救援場景，來自世界9個國家的高空救難隊頂尖高手，化身為蜘蛛人攀登88公尺高的摩天輪模擬高空救援，隊員展現過人的繩索升降、攀岩技巧和團隊默契，把在空中遇難的人順利救下，驚險過程讓許多遊客屏息觀賞，大開眼界，直呼值回票價。

這項由消防署主辦的「2026消防繩索救助國際邀請賽（Grimp Taiwan）」13日至15日登場，集結國內外9個國家共27支頂尖隊伍較勁，賽事從南投竹山訓練中心、雲林科技大學，今天在劍湖山世界園區四大遊樂設施展開高難度救援競技，讓摩天輪、擎天飛梭等設施變身立體救援場域。

參賽隊伍來自日本、韓國、泰國、土耳其、美洲、法國、義大利、羅馬尼亞及匈牙利等9國隊伍，與國內18支消防菁英隊伍同場競技。每隊由領隊、4名隊員及1名傷患組成，賽程均遵守雙繩安全規範，考驗臨場技術及團隊合作。

其中，金門縣KMRRT、澎湖縣「海風繩影」及連江縣MRRT三支離島消防隊跨海參賽，引人注目。離島海岸峭壁及高地多，一旦發生災害面臨後援不易、救援資源有限等挑戰，因此繩索救援技術訓練尤為重要。離島隊在各項關卡均沉著應戰，展現實力。

劍湖山世界四大設施成為賽事最大亮點。高達88公尺的幸福摩天輪，考驗超高空長距離垂降及吊掛能力；65公尺高的擎天飛梭，挑戰隊員在狹窄鋼骨結構中架設救援系統；彩虹劇場模擬室內多層次空間，考驗繩索操控精準度；G5隧道口的愛之橋則設計懸空斜坡情境，測試團隊面對複雜地形時的斜向救援能力。

從高空垂降到狹窄空間救援，各場域均有不同難度，隊員必須在確保安全前提下，迅速完成系統架設、傷患固定及搬運，充分展現繩索救援的專業技術與團隊默契。

為讓民眾認識繩索救援，主辦單位也在G5廣場大樹區安排垂吊體驗，讓遊客在專業人員指導下體驗高空繩索的挑戰，進而了解消防員訓練之苦。

劍湖山世界表示，同樣的高度，平時帶給遊客的是歡樂與尖叫，這次展現的卻是消防英雄守護生命的勇氣與專業，同時也讓國際看見台灣及雲林消防救援的實力。

來自世界各國的消防菁英在65米高的擎天飛梭挑戰高難度的高空救援。圖／劍湖山世界提供
來自世界各國的消防菁英在65米高的擎天飛梭挑戰高難度的高空救援。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界高達88公尺的摩天輪化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界高達88公尺的摩天輪化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供

來自世界各國的消防菁英在65米高的擎天飛梭挑戰高難度的高空救援。圖／劍湖山世界提供
來自世界各國的消防菁英在65米高的擎天飛梭挑戰高難度的高空救援。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界高達88公尺的摩天輪化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界高達88公尺的摩天輪化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界化身為國際消防救援競技場，9國頂尖高手有如天降神兵般，發揮團隊過人的吊繩攀岩技術和默契，展開空中救人，讓遊客大開眼界驚呼連連。圖／劍湖山世界提供

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