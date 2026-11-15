日本樹醫來台診斷大安森林公園喬木 打造都市林安全示範場域

種樹、砍樹近來成選舉熱議話題，長期認養大安森林公園的大安森林公園之友基金會，今年兩度邀請日本樹木醫前來與在地園藝專業者交流，共同診斷公園裡的喬木，為都市林風險評估建立安全示範場域。

環境部長彭啓明也接見基金會執行長劉振榮和這批日本樹木醫，約定將以基金會作為台日交流平台，展開都市林經營管理的交流合作，預計明年初舉辦都市林國際論壇，優化行政院推動的國土綠蔭氣候調適計畫。

基金會執行長劉振榮表示，近年來，樹木風險變成熱門的議題，從台南市延平國中的菩提樹、東海大學的相思樹、逢甲大學的大榕樹、台北中山北路的楓香、彰化壓死郵差的風鈴木等，在在顯示我們身旁的樹木，從提升生活品質的好朋友變成了不定時殺手，路樹危機四伏竟然成了我們的日常。

在基金會董事長林敏雄的全力支持下，劉振榮今年5月和11月分別邀請由「日本一般社團法人街路樹．都市樹木診斷協會」領軍的樹木醫診斷士，開始手把手經驗傳授台灣的樹藝夥伴，協助市府公園路燈管理處，依照公園的人流密度選擇多區進行樹木檢查，總共檢查2246棵公園大樹，希望藉此建立路樹風險評估的技術經驗模式，供主管機關工務局及公園處參考，也作為台灣都市林安全及經營管理的示範場域。

副市長張溫德親自出席檢查結束後的討論會，向遠道而來的日本樹木醫群致謝。他說，台北市將透過提升都市綠化與水域調節，降低溫室氣體排放與城市熱島效應，落實台北市綠覆率的短、中、長期規劃，全面提升、增加城市綠化面積，除了直接為城市降溫，並達到都市固碳的環保效益。

張溫德感謝與會的專業團隊，強調北市府將將透過公私協力，攜手基金會結合政府資源與民間的專業力量，運用科學方法與專業技術共同守護城市樹木，應對未來的極端天氣與病蟲害挑戰，讓北市的綠化與照顧政策「好上還要加好」。

今年兩場樹木風險評估檢查診斷教學，請來日本街路樹•都市樹木診斷協會副會長笠松滋久、山下得男等14名樹木醫。劉振榮感謝日本樹木醫各自放下手邊繁忙的工作，飛到台北為台灣培訓樹木健檢的種子人才，並親自診斷二千多棵大樹，透過這樣的交流，為國內都市林安全診斷開啟示範篇章。

劉振榮表示，檢查過的喬木都會上雲端化為數位點位，建立樹木健檢數位履歷，並對有立即危險的喬木做必要處置，例如修剪可能掉落的枝條等，後續由公園處追蹤列管，確保樹木與民眾的安全。

至於日本的樹木風險評估，從日常巡檢、點檢、目視診斷、儀器診斷分成4個階段，最後一關用儀器檢查的目的是檢測肉眼無法察覺的腐朽等缺陷。劉振榮說，台灣多颱風，即使沒有颱風，也常因樹木生病無預警倒伏，傷及民眾生命財產，都市林導入專業診斷機制十分重要，也刻不容緩。

適逢賴清德總統指示環境部推動「國土綠蔭氣候調適計畫」，透過科學治理與全民參與，將「都市林」打造成國家級的氣候韌性基礎建設，劉振榮也率基金會與日本樹木醫團隊拜會環境部長彭啓明，交流日本綠蔭倍增政策的「慘痛」經驗。

彭啓明表示，台灣的路樹普遍存在樹穴棲地太侷促、被亂修剪等困境，都市林常被視為「道路的裝飾品」，不夠健康，颱風一來容易倒伏；反觀日本如東京皇居旁的銀杏，優雅且受人喜愛，把樹當生命看待。

彭啓明說，接下來要推動的國土綠蔭氣候調適計畫，希望由大安森林公園之友基金會作為倡議平台，串連台、日的公私部門，一起交流合作，明年初環境部能和基金會合辦國際性的都市林論壇，為此計畫把脈、提供建言，希望少走冤枉路，早日實現台灣綠蔭氣候調適的目標。

日本樹木醫山下得男表示，樂見台灣也要推動綠蔭倍增氣候調適計畫，事實上，東京過去從1960年代之後，有兩次大規模種樹失敗的案例，當為了快速種大量的樹，加上專業不足，結果「好心做壞事」，沒考慮到樹木長大後，地下部的空間和地上部空間都不足，地下部還要與管線、水泥鋪面、水溝的各種管線競爭，更糟糕的是多年來道路翻修與擴建，工程不斷傷害這些大樹，以致存在倒伏危機，如今平均一天倒下14棵樹，始料未及。

山下得男表示，台灣推種國土綠蔭計畫如果沒有完整的配套措施，恐怕步上日本後塵，不可不慎。

劉振榮表示，種樹不是一時興起、只為了「漂綠」而種，很不負責任，而是需要長期的陪伴。從樹苗種下的那一刻起，就要一路關心其根系、枝條、樹冠等健康狀況，用專業完整的風險評估方法，讓樹木頭好壯壯，才能真正為人們在減碳、景觀、健康等方面做出貢獻。

台北市副市長張溫德在樹木檢查結束後的討論會，向遠道而來的日本樹木醫群致謝。他強調北市府將將透過公私協力，讓北市的綠化與照顧政策「好上還要加好」。圖／大安森林公園之友基金會提供