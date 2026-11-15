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日本樹醫來台診斷大安森林公園喬木 打造都市林安全示範場域

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
日本樹木醫表示，樹木風險評估從日常巡檢、點檢、目視診斷、儀器診斷分成4個階段，最後一關用儀器檢查的目的是檢測肉眼無法察覺的腐朽等缺陷。圖／大安森林公園之友基金會提供
日本樹木醫表示，樹木風險評估從日常巡檢、點檢、目視診斷、儀器診斷分成4個階段，最後一關用儀器檢查的目的是檢測肉眼無法察覺的腐朽等缺陷。圖／大安森林公園之友基金會提供

種樹、砍樹近來成選舉熱議話題，長期認養大安森林公園大安森林公園之友基金會，今年兩度邀請日本樹木醫前來與在地園藝專業者交流，共同診斷公園裡的喬木，為都市林風險評估建立安全示範場域。

環境部長彭啓明也接見基金會執行長劉振榮和這批日本樹木醫，約定將以基金會作為台日交流平台，展開都市林經營管理的交流合作，預計明年初舉辦都市林國際論壇，優化行政院推動的國土綠蔭氣候調適計畫。

基金會執行長劉振榮表示，近年來，樹木風險變成熱門的議題，從台南市延平國中的菩提樹、東海大學的相思樹、逢甲大學的大榕樹、台北中山北路的楓香、彰化壓死郵差的風鈴木等，在在顯示我們身旁的樹木，從提升生活品質的好朋友變成了不定時殺手，路樹危機四伏竟然成了我們的日常。

在基金會董事長林敏雄的全力支持下，劉振榮今年5月和11月分別邀請由「日本一般社團法人街路樹．都市樹木診斷協會」領軍的樹木醫診斷士，開始手把手經驗傳授台灣的樹藝夥伴，協助市府公園路燈管理處，依照公園的人流密度選擇多區進行樹木檢查，總共檢查2246棵公園大樹，希望藉此建立路樹風險評估的技術經驗模式，供主管機關工務局及公園處參考，也作為台灣都市林安全及經營管理的示範場域。

副市長張溫德親自出席檢查結束後的討論會，向遠道而來的日本樹木醫群致謝。他說，台北市將透過提升都市綠化與水域調節，降低溫室氣體排放與城市熱島效應，落實台北市綠覆率的短、中、長期規劃，全面提升、增加城市綠化面積，除了直接為城市降溫，並達到都市固碳的環保效益。

張溫德感謝與會的專業團隊，強調北市府將將透過公私協力，攜手基金會結合政府資源與民間的專業力量，運用科學方法與專業技術共同守護城市樹木，應對未來的極端天氣與病蟲害挑戰，讓北市的綠化與照顧政策「好上還要加好」。

今年兩場樹木風險評估檢查診斷教學，請來日本街路樹•都市樹木診斷協會副會長笠松滋久、山下得男等14名樹木醫。劉振榮感謝日本樹木醫各自放下手邊繁忙的工作，飛到台北為台灣培訓樹木健檢的種子人才，並親自診斷二千多棵大樹，透過這樣的交流，為國內都市林安全診斷開啟示範篇章。

劉振榮表示，檢查過的喬木都會上雲端化為數位點位，建立樹木健檢數位履歷，並對有立即危險的喬木做必要處置，例如修剪可能掉落的枝條等，後續由公園處追蹤列管，確保樹木與民眾的安全。

至於日本的樹木風險評估，從日常巡檢、點檢、目視診斷、儀器診斷分成4個階段，最後一關用儀器檢查的目的是檢測肉眼無法察覺的腐朽等缺陷。劉振榮說，台灣多颱風，即使沒有颱風，也常因樹木生病無預警倒伏，傷及民眾生命財產，都市林導入專業診斷機制十分重要，也刻不容緩。

適逢賴清德總統指示環境部推動「國土綠蔭氣候調適計畫」，透過科學治理與全民參與，將「都市林」打造成國家級的氣候韌性基礎建設，劉振榮也率基金會與日本樹木醫團隊拜會環境部長彭啓明，交流日本綠蔭倍增政策的「慘痛」經驗。

彭啓明表示，台灣的路樹普遍存在樹穴棲地太侷促、被亂修剪等困境，都市林常被視為「道路的裝飾品」，不夠健康，颱風一來容易倒伏；反觀日本如東京皇居旁的銀杏，優雅且受人喜愛，把樹當生命看待。

彭啓明說，接下來要推動的國土綠蔭氣候調適計畫，希望由大安森林公園之友基金會作為倡議平台，串連台、日的公私部門，一起交流合作，明年初環境部能和基金會合辦國際性的都市林論壇，為此計畫把脈、提供建言，希望少走冤枉路，早日實現台灣綠蔭氣候調適的目標。

日本樹木醫山下得男表示，樂見台灣也要推動綠蔭倍增氣候調適計畫，事實上，東京過去從1960年代之後，有兩次大規模種樹失敗的案例，當為了快速種大量的樹，加上專業不足，結果「好心做壞事」，沒考慮到樹木長大後，地下部的空間和地上部空間都不足，地下部還要與管線、水泥鋪面、水溝的各種管線競爭，更糟糕的是多年來道路翻修與擴建，工程不斷傷害這些大樹，以致存在倒伏危機，如今平均一天倒下14棵樹，始料未及。

山下得男表示，台灣推種國土綠蔭計畫如果沒有完整的配套措施，恐怕步上日本後塵，不可不慎。

劉振榮表示，種樹不是一時興起、只為了「漂綠」而種，很不負責任，而是需要長期的陪伴。從樹苗種下的那一刻起，就要一路關心其根系、枝條、樹冠等健康狀況，用專業完整的風險評估方法，讓樹木頭好壯壯，才能真正為人們在減碳、景觀、健康等方面做出貢獻。

台北市副市長張溫德在樹木檢查結束後的討論會，向遠道而來的日本樹木醫群致謝。他強調北市府將將透過公私協力，讓北市的綠化與照顧政策「好上還要加好」。圖／大安森林公園之友基金會提供
台北市副市長張溫德在樹木檢查結束後的討論會，向遠道而來的日本樹木醫群致謝。他強調北市府將將透過公私協力，讓北市的綠化與照顧政策「好上還要加好」。圖／大安森林公園之友基金會提供

環境部長彭啓明日前接見大安森林公園之友基金會執行長劉振榮和日本樹木醫，約定展開台日都市林經營管理的交流合作，預計明年初舉辦都市林國際論壇，優化行政院推動的國土綠蔭氣候調適計畫。圖／大安森林公園之友基金會提供
環境部長彭啓明日前接見大安森林公園之友基金會執行長劉振榮和日本樹木醫，約定展開台日都市林經營管理的交流合作，預計明年初舉辦都市林國際論壇，優化行政院推動的國土綠蔭氣候調適計畫。圖／大安森林公園之友基金會提供

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