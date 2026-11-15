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借用橋下空間走入歷史 台南安南溪東里活動中心落成啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市安南區溪東里活動中心今舉辦落成啟用典禮。圖／南市府提供
台南市安南區溪東里活動中心今舉辦落成啟用典禮。圖／南市府提供

台南市安南區溪東里活動中心今舉辦落成啟用典禮，安南區公所表示，過去溪東里及鄰近溪頂里居民主要利用北安橋下空間辦理社區活動，後因橋梁安全疑慮暫停使用，加上停車及活動空間受限，地方多年來盼有專屬活動場地，如今新館啟用，將提供居民更完善的公共活動空間。

安南區公所表示，溪東里活動中心選在溪東里親子公園，2024年2月動土，歷經約2年時間規畫及施工，近期順利落成；隨著安南區人口持續成長，公共設施需求增加，新建活動中心除提供里民集會、鄰里交流，也可作為長者關懷、親子共學、健康促進及社區教育等多元用途。

民政局表示，活動中心不只是集會場所，更是連結鄰里、促進世代交流的社區據點，期盼透過里辦公處及社區團體共同投入，讓場館發揮最大效益。

安南區長魏文貴則說，該活動中心從地方爭取、基地選址到工程完工，仰賴市府、民意代表及地方共同努力，未來公所也將串聯社福、健康促進及終身學習等資源，規畫不同年齡層適合的活動，讓公共建設真正融入居民日常生活。

安南區溪東里居民過去利用北安橋下空間辦理社區活動，地方多年來盼有專屬活動場地，如今新館啟用，將提供居民更完善的公共活動空間。圖／南市府提供
安南區溪東里居民過去利用北安橋下空間辦理社區活動，地方多年來盼有專屬活動場地，如今新館啟用，將提供居民更完善的公共活動空間。圖／南市府提供

台南 歷史 橋梁

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