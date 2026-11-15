溪流變泡泡浴？ 台南巴克禮公園溪流突現90公尺泡沫 環保局回應了

台南市東區巴克禮公園被譽為是台南城市之肺，也是市民相當喜愛的生態公園，昨晚卻發生公園內溪流出現大量白色泡沫，引發居民憂心流域內的烏龜、魚類等生態，更被網友戲稱「是在洗泡泡浴嗎？」對此，環保局回應，初判恐與周邊洗滌汙水排入有關，實際原因仍待釐清。

市議員蔡筱薇昨晚接獲通報，第一時間趕抵現場，她說，看到台南首屈一指的生態公園，變成這種情況非常痛心，若是人為刻意傾倒排放，就必須針對公園管理處理，現階段除加強巡邏外，因公園內部並未裝設監視器，要求市府研議考量增設移動式監視器。

環保局說明，昨晚第一時間會同工務局公園管理機關人員前往現場勘查、稽查及採樣，泡沫產生的流域約長達90公尺，經現場檢測，夢湖及上游雨水排水涵洞水質pH值分別為7.67及7.8，均接近中性，現場也無明顯異味，初步未發現強酸、強鹼等汙染跡象。

環保局表示，經進一步巡查，上游涵洞水色略呈白濁，水流經過跌水處後產生泡沫，並隨水流匯集產生大量堆積，但巴克禮公園周邊並無列管事業及工廠，初步研判可能與周邊洗滌汙水排入有關，實際原因仍待釐清。

環保局強調，目前溪流已未見異常泡沫，也未發現魚隻死亡情形，現場環境狀況已趨穩定；水質採樣已完成並送交實驗室進一步檢驗，將持續追查上游及周邊排水來源，並與工務局公園管理機關保持聯繫，共同掌握溪流水質及環境變化，若查有違法排放情事，將依法查處，以維護公園水域環境品質。

不少網友在臉書留言擔憂「那邊有40至60隻烏龜，希望不要有事」、也有人戲稱「這是一種咕嚕咕嚕嗎?」經記者今早實際走訪巴克禮公園，公園內聚集許多前往休閒、運動的居民，而流域已無明顯白色泡沫，溪流內確實有不少烏龜、魚類等生態，但暫無出現大量異常死亡情況，不過昨晚產生的白色泡沫是否影響生態，仍待相關單位後續觀察。

台南市議員蔡筱薇昨晚接獲通報，第一時間趕抵巴克禮公園，並督促環保局、工務局徹查泡沫產生原因。圖／市議員蔡筱薇服務處提供

東區巴克禮公園被譽為是台南城市之肺，昨晚卻發生公園內溪流出現大量白色泡沫，不僅引發居民憂心，更被網友戲稱「是在洗泡泡浴嗎？」圖／市議員蔡筱薇服務處提供

台南市東區巴克禮公園被譽為是台南城市之肺，也是市民相當喜愛的生態公園，昨晚卻發生公園內溪流出現大量白色泡沫，引發居民憂心，所幸今早流域已無明顯白色泡沫。記者萬于甄／攝影