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嘉義家將窟神氣登場 八家將、什家將相隔近半世紀再同台

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠表示，家將文化不只是宗教儀式，更蘊含倫理道德、藝術與文化教育意義，希望透過家將藝術節讓更多人認識嘉義珍貴的無形文化資產。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，家將文化不只是宗教儀式，更蘊含倫理道德、藝術與文化教育意義，希望透過家將藝術節讓更多人認識嘉義珍貴的無形文化資產。記者李宗祐／攝影

素有「家將窟」美譽的嘉義市，今天迎來7大將堂聯合出巡！「2026家將藝術節」上午在市府前廣場登場，結合繞境踩街、收驚祈福及家將展演，其中吉勝堂什家將與振裕堂八家將相隔近半世紀再度同台，成為活動焦點。市長黃敏惠表示，家將文化不只是宗教儀式，更承載城市百年記憶，最重要的是讓傳統技藝持續傳承，而不是隨著時間逐漸消失。

黃敏惠表示，嘉義市是台灣重要的家將文化傳承重鎮，家將藝術歷經百年累積，已成為城市珍貴的無形文化資產。文化傳承最重要的是人，因為有歷代家將前輩、堂館及傳承者長期投入，才能讓這項傳統技藝持續發展，也讓民眾看見神聖面譜背後的信仰精神與人文價值。

黃敏惠說，宗教文化除了信仰，也蘊含許多儀式、倫理道德與文化教育意義。市府近年持續透過博物館展覽、藝術紀錄及文化活動，讓更多民眾認識家將文化，尤其希望年輕世代不只欣賞家將出陣的威儀，更能了解開面、身段、步伐及服飾背後的文化意涵。

今年藝術節邀集吉勝堂、山海鎮、拱斌堂分館、拱合堂、隍義堂、振裕堂及振祐堂等7大將堂參與。其中吉勝堂與振裕堂曾於1978年共同參與鹿港「民藝華會」，留下珍貴的同台紀錄，如今相隔48年近半世紀再次攜手演出，呈現什家將與八家將不同的陣法特色，也延續兩堂深厚情誼。

文化局長謝育哲表示，家將團員來自各行各業，平日利用工作之餘投入訓練，透過師徒傳習延續技藝。今年以「抹開神面・看見人間」為策展核心，透過人物訪談、影像紀錄及藝術創作，讓民眾認識面譜背後真實的家將人生。

「裝將ē囡仔」主題展即日起至2027年3月7日於嘉義市立博物館展出，嘉義城隍廟、九華山地藏庵及慈濟宮同步設置衛星展，民眾可參與集章活動兌換限量家將閃卡，後續還有專題講座與文化走讀，讓百年家將文化走入更多人的日常生活。

嘉義家將藝術節結合傳統陣頭展演與繞境踩街，家將頭戴神冠、手持法器出陣，吸引現場民眾拿起手機記錄傳統宗教文化風采。記者李宗祐／攝影
嘉義家將藝術節結合傳統陣頭展演與繞境踩街，家將頭戴神冠、手持法器出陣，吸引現場民眾拿起手機記錄傳統宗教文化風采。記者李宗祐／攝影

2026嘉義家將藝術節今天在嘉義市政府前廣場舉行開幕活動，市長黃敏惠與各界貴賓及民眾共同參與，見證嘉義百年家將文化傳承。記者李宗祐／攝影
2026嘉義家將藝術節今天在嘉義市政府前廣場舉行開幕活動，市長黃敏惠與各界貴賓及民眾共同參與，見證嘉義百年家將文化傳承。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠今天出席2026家將藝術節開幕活動，向現場民眾分享家將文化的信仰精神與傳承價值，期盼傳統技藝持續扎根年輕世代。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天出席2026家將藝術節開幕活動，向現場民眾分享家將文化的信仰精神與傳承價值，期盼傳統技藝持續扎根年輕世代。記者李宗祐／攝影

2026嘉義家將藝術節今天在嘉義市政府前廣場登場，7大將堂聯合出巡，家將團員展現傳統臉譜、服飾及陣勢，與市長黃敏惠及各界貴賓合影。記者李宗祐／攝影
2026嘉義家將藝術節今天在嘉義市政府前廣場登場，7大將堂聯合出巡，家將團員展現傳統臉譜、服飾及陣勢，與市長黃敏惠及各界貴賓合影。記者李宗祐／攝影

嘉義家將藝術節今天在嘉義市政府前廣場登場，家將團員在活動現場互相整理頭飾與服裝細節，展現傳統陣頭出巡前的準備過程。記者李宗祐／攝影
嘉義家將藝術節今天在嘉義市政府前廣場登場，家將團員在活動現場互相整理頭飾與服裝細節，展現傳統陣頭出巡前的準備過程。記者李宗祐／攝影

嘉義 繞境 黃敏惠

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