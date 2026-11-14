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黃偉哲8年投入159億升級校園 營養午餐、校舍改善列重點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲出席公私立中小學新任及卸任家長會長感恩聯誼會（溪南場），致贈感謝狀及致賀狀。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席公私立中小學新任及卸任家長會長感恩聯誼會（溪南場），致贈感謝狀及致賀狀。圖／台南市政府提供

台南市教育局今天在永康區大灣高中舉辦的115學年度公私立中小學新任及卸任家長會長感恩聯誼會溪南場，市長黃偉哲致贈感謝狀及致賀狀，感謝卸任會長支持校務，也祝賀新任會長接棒。

教育局指出，市府近8年教育硬體投資達159億元，其中逾30億元落實班班有冷氣，投入34.7億元新建沙崙國際高中等4所學校，另編列60.4億元改建393棟老舊校舍，並投入逾18億元改善校園廁所、遊戲場及路平設施，另爭取逾16億元翻新123校通學步道，兼顧校園品質與學生通學安全。

數位教育方面，台南自2019年開始建置數位教室，累計布建逾3.1萬台平板，2026年起再編列22億元推動生生有平板，並加碼2.7億元採購4730套AI PC，於202所學校建置AI算力教室，預計2027年完成全數建置，讓學生接觸AI及數位科技應用。

學生營養午餐也是教育投資重點。台南目前建置57處中央廚房，聯合供餐比率達81%，午餐自辦率94.5%，居六都之冠。市府選用在地新鮮食材，2019年至2026年補助542校次、共7億7446萬元升級午餐設備，提升校園供餐品質。

育兒支持方面，市府近年持續擴增幼兒園2歲專班及3至5歲班，累計增加逾4400個名額，並推動公立幼兒園延長照顧至每天下午6時，獲中央核定增加135名照顧服務人力，居全國之冠，減輕家長育兒負擔。

黃偉哲表示，教育是城市發展的重要基礎，家長會是學校推動校務的重要夥伴，期盼新任會長延續服務熱忱，深化親師及市府合作，共同營造安全、友善的學習環境，陪伴孩子安心學習、快樂成長。此次活動邀集全市公私立高中職及國中小114、115學年度家長會長、校長及各界代表，透過交流凝聚教育共識。

台南市長黃偉哲出席公私立中小學新任及卸任家長會長感恩聯誼會（溪南場），致贈感謝狀及致賀狀。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席公私立中小學新任及卸任家長會長感恩聯誼會（溪南場），致贈感謝狀及致賀狀。圖／台南市政府提供

黃偉哲 校舍 營養午餐

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