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雲林虎尾美人樹綻放 粉紅散策市集連辦3週末

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣14日電

雲林縣虎尾高鐵特定區2公里長美人樹大道進入開花期，虎尾鎮公所規劃連3週末「2026美麗樹界‧粉紅散策」風格市集，結合花海、市集、音樂及文化體驗，邀民眾共享花季盛會。

虎尾鎮公所說，每年11月中下旬到12月，綿延2公里美人樹大道綻放，吸引許多人朝聖。今年較炎熱，預估2週後盛開。

虎尾鎮長林嘉弘表示，即日起到29日在虎尾建成路美人樹大道辦活動，結合粉紅花海、風格市集、音樂演出及特色文化體驗，串聯「雲林聖誕月」限定燈區，打造白天賞花、夜晚賞燈秋冬旅遊亮點。

風格市集融合特色飲食、音樂演出與文化體驗，民眾可走進花道，度過愜意週末時光。

雲林副縣長陳璧君說，今年結合「雲林聖誕月」節慶燈區，讓虎尾從白天到夜晚充滿魅力。白天漫步美人樹下，感受花朵綻放浪漫，夜晚欣賞燈光點綴下不同風貌，體驗花景與燈景交織視覺饗宴。

此外，今年串聯虎尾商圈店家推「尋找粉紅足跡」活動，民眾活動期間到指定店家消費，可獲限量市集券，憑券到活動市集攤位消費折抵，鼓勵遊客走進虎尾街區、探索在地店家，延伸賞花人潮到周邊商圈，帶動地方經濟與觀光發展。

雲林 市集 虎尾鎮

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