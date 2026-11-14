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台南今年第19例境外移入登革熱！永康男越南洽公返國確診

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局旅遊防蚊衛教宣導圖卡。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局旅遊防蚊衛教宣導圖卡。圖／台南市衛生局提供

台南市新增1例登革熱境外移入確定病例，為永康區40多歲本國籍男子，今年9月2日至11月12日前往越南洽公，昨天返國時出現發燒及骨頭、肌肉痠痛症狀，經機場檢疫站NS1快篩及實驗室檢驗均呈陽性確診，為台南市今年第19例境外移入病例。個案返國後隨即就醫住院，尚未進入社區，衛生單位已完成居住地周邊環境巡檢及孳生源清除。

台南市登革熱防治中心表示，個案於11月12日入境時，因出現疑似症狀接受機場檢疫採血，經NS1快篩陽性通報後確診。防疫團隊接獲通報，已立即進行衛教關懷，並針對居住地周邊加強環境巡查及病媒蚊孳生源清除，防範疫情擴散。

登革熱防治中心主任李翠鳳表示，市府自去年9月5日起至今年12月31日推動「登革熱TOCC問卷自主通報」，每月抽出5名自主通報民眾，各致贈500元禮券，迄今已有3553人響應，年齡從0歲至70歲，其中62人有東南亞旅遊史。提醒民眾若有國內外旅遊史，或出現發燒等疑似症狀，就醫時可掃描NS1合約院所診所內的問卷QR Code，主動填報旅遊史及告知醫師。

根據疾病管制署統計，截至11月13日，國內今年累計246例登革熱病例，包括本土病例18例、境外移入228例，境外移入感染國家以越南最多，其次為菲律賓及印尼。

市長黃偉哲表示，國際旅遊及商務往來頻繁，境外移入風險持續存在，民眾前往東南亞、南亞及中南美洲等登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，並於裸露皮膚塗抹政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

衛生局提醒，返國入境時若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀，應主動向機場檢疫人員通報；返國後14天內也要留意健康狀況，如有不適應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史，切勿自行服藥，以免延誤診治及通報時機。

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