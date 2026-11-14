影／借個廁所也開單…台南永康公所停車超難 遷砲校提升服務今動土

台南市永康區公所周遭停車一位難求，有讀者投訴「借個廁所停幾分鐘就被開單」。地方爭取多年，區公所將遷移到原永康砲校營區，今天開工，未來停車空間寬闊交通方便將大幅提升服務品質。

整修經費2億5625萬多元，預計430個日曆天完工，公所面積將大幅擴增至9073.84平方公尺，還有衛生局、原民會等機關進駐。

市府表示，此建設未來將與永康創意設計園區相輔相成，全面帶動地方繁榮，實踐市府「進步永康、宜居臺南」的施政願崇。

永康區長譚乃澄感謝市長及市議員們對地方建設的大力支持與經費爭取。他說未來新址的空間規畫兼具機能與便利性，北側及中間大樓1至3層、南側大樓3層將歸區公所使用。南側大樓1、2層則將分別由衛生局及原民會進駐。公所團隊在工程期間將嚴格把關施工品質與安全，期待完工後以全新的面貌與機能服務鄉親，讓市民享有更完善、安全且舒適的洽公體驗。

區公所遷至「砲校電訓大樓」整修工程上午開工典禮。原訂主持人市長黃偉哲未出現，民政局長李芳林代表與區長譚乃澄、多名議員、里長與市長候選人出席，立委陳亭妃到場見證「永康區發展的歷史性時刻。」

黃偉哲在市府的新聞稿中稱，「今天是永康發展史上的重要里程碑」，去年10月砲校順利還至關廟湯山營區後，這片土地「隨即迎來歷史性的轉型契機。」

陳亭妃進場時民進黨議員與多名里長熱烈歡呼歡迎、非常熱鬧。陳亭妃致詞前也逐一邀在場議員站在身後，在地非民進黨籍議員被點到名時有人略顯尷尬多不為所動、這時剛好頂棚漏水，也只好起身換位到一旁、意外成為小插曲。

「借個廁所也開單？！」台南永康公所停車超難遷砲校提升服務今動土。記者周宗禎／攝影

「借個廁所也開單？！」台南永康公所停車超難遷砲校提升服務今動土。記者周宗禎／攝影

「借個廁所也開單？！」台南永康公所停車超難遷砲校提升服務今動土。記者周宗禎／攝影

「借個廁所也開單？！」台南永康公所停車超難遷砲校提升服務今動土。記者周宗禎／攝影

「借個廁所也開單？！」台南永康公所停車超難遷砲校提升服務今動土。記者周宗禎／攝影