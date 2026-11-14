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台版櫻花大道現身雲林 百棵美人樹染粉紅月底迎最美花況

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，副縣長陳璧君也拍照留念。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，副縣長陳璧君也拍照留念。記者陳雅玲／攝影

雲林虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，粉紅、桃紅花朵交織，被地方民眾譽為「台版櫻花大道」，預計11月底迎來盛開期。虎尾鎮公所今天起連續3個周末舉辦「2026美麗樹界・粉紅散策」風格市集，結合特色攤商、音樂演出、浴衣及和服體驗，夜間還能欣賞「雲林聖誕月」限定燈景。

美人樹大道起源20多年前，當時公部門為美化周邊產業道路，在建成路沿線兩側種植上百棵美人樹，約1公里長，每年11月至12月花期，吸引不少攝影愛好者及遊客前來拍照。

虎尾鎮長林嘉弘表示，先前因周邊有工程施工，美人樹季活動停辦2年，今年以「美麗樹界・粉紅散策」為主題，即日起至29日，連續3個周末在建成路美人樹大道旁舉辦，集結近20攤特色市集，包含特色飲食、職人手作及風格選品，並安排歌唱、魔術、氣球互動及泡泡秀等演出，現場也展出台北時裝周設計師所設計的浴衣，還有和服體驗。

副縣長陳璧君表示，虎尾美人樹大道每年花季都吸引大批遊客造訪，今年更結合「雲林聖誕月」節慶燈區，讓虎尾從白天到夜晚各有不同風情，邀請民眾把握花季，安排親子出遊、情侶約會或好友同行，感受雲林獨有的秋冬魅力。

雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，虎尾鎮公所今天起連續3個周末舉辦「2026美麗樹界・粉紅散策」風格市集。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，虎尾鎮公所今天起連續3個周末舉辦「2026美麗樹界・粉紅散策」風格市集。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，虎尾鎮公所今天起連續3個周末舉辦「2026美麗樹界・粉紅散策」風格市集。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，虎尾鎮公所今天起連續3個周末舉辦「2026美麗樹界・粉紅散策」風格市集。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮高鐵特定區建成路美人樹大道進入花季，上百棵美人樹陸續綻放，虎尾鎮公所今天起連續3個周末舉辦「2026美麗樹界・粉紅散策」風格市集。記者陳雅玲／攝影
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