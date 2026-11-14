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台南眾神之都推出「宗教藝術小旅行」潘岳雄帶路走讀五大古廟藝術

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
潘岳雄老師在首廟天壇的擂金畫。圖／台南市觀旅局提供
潘岳雄老師在首廟天壇的擂金畫。圖／台南市觀旅局提供

台南素有「眾神之都」美譽，廟宇不僅是信仰中心，更珍藏傳統彩繪、木雕及石雕等藝術瑰寶。台南市觀光旅遊局推出「Takeo師帶你踅廟埕，看懂廟宇藝術的眉角」宗教藝術小旅行，邀請春源畫室第三代傳人潘岳雄親自帶路，走訪府城五座特色廟宇，分享近百年家族藝術傳承故事，並安排傳統彩繪手作體驗。活動將於11月22日及29日舉辦，共4梯次，每梯次15人，每人688元，11月16日上午9時開放報名。

觀旅局表示，此次小旅行將走訪道署關帝廳、五帝廟、開基三官廟、台灣首廟天壇及北極殿，透過實地導覽，帶領民眾認識廟宇建築中的傳統工藝及歷史典故。活動特別邀請潘岳雄分享春源畫室三代傳承故事，並親自指導傳統彩繪創作，讓民眾從欣賞到動手體驗，深入認識府城廟宇藝術。

此外，活動結合「台南宗教藝術導覽網」，提供潘岳雄親自錄製的語音導覽，民眾可透過手機聆聽作品創作背景及藝術特色，進一步看懂廟宇裝飾背後的工藝巧思。

市長黃偉哲表示，台南許多廟宇歷史悠久，建築中的彩繪、雕刻及裝飾藝術，凝聚歷代工藝師的智慧與心血，是珍貴文化資產。春源畫室從潘春源、潘麗水到潘岳雄，三代傳承近百年，留下許多精彩的廟宇藝術作品。市府透過廟宇走讀及工藝體驗，讓民眾不只是走進廟宇參拜，也能認識建築背後的藝術故事。

觀旅局指出，活動11月22日、29日兩天分上午、下午各辦理一梯次，共4梯次，每梯次15人，費用每人688元，包含五座廟宇藝術導覽及傳統彩繪手作體驗，11月16日上午9時開放報名，名額有限，歡迎有興趣的民眾參加。

春源畫室第三代傳人潘岳雄老師與五帝廟。圖／台南市觀旅局提供
春源畫室第三代傳人潘岳雄老師與五帝廟。圖／台南市觀旅局提供

台南宗教藝術小旅行第一站道署關帝廳。圖／台南市觀旅局提供
台南宗教藝術小旅行第一站道署關帝廳。圖／台南市觀旅局提供

與春源畫室遙望的「南埕衖事」。圖／台南市觀旅局提供
與春源畫室遙望的「南埕衖事」。圖／台南市觀旅局提供

忠義路上有許多潘老師生活與工作的廟宇也是春源畫室的舊址
忠義路上有許多潘老師生活與工作的廟宇也是春源畫室的舊址

宗教 台南 藝術

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