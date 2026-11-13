擺脫履約爭議半途停工陰霾 斗六客運轉運站重新招標拚1年內完工

雲林交通輸運樞紐的斗六市客運轉運站，去年工程發生履約爭議被迫半途停工，經縣府積極處理相關履約爭議並終止原契約後，後續工程重新以7千多萬元重新招標，縣長張麗善今天前往了解工程進展，預計一年內完工，讓客運轉運站早日運轉，滿足民眾旅運需求。

縣府交通工務局表示，斗六客運轉運站新建工程於113年1月12日開工，不料，開後後於去年3月，因工程估驗款給付及相關履約事項產生爭議，使後續工程受到影響，到去年6月底施工進度達53.29%後即被迫停工。

停工期間縣府持續透過工程督導會報及多次協商會議，積極協調履約爭議，並要求廠商盡速復工，但雙方一直未能取得共識，工程停滯，縣府在完成相關程序後，於今年5月18日和原工程公司終止契約。

為避免工程延宕，縣府隨即著手辦理結算、現場盤點及後續工程招標作業，終在今年10月底重新招標，由鉅園營造公司承攬，契約金額7千200餘萬元，目前進行工地清潔、既有設施及已施作項目盤點等前置作業，近期內盡速復工。

縣長張麗善今天前往了解復工進展並聽取進度簡報，她表示，斗六客運轉運站是雲林重要的公共運輸建設，也是完善斗六市交通轉乘服務的重要節點，不能因原工程履約發生問題而停擺，她期勉廠商務必重視工程進度，在兼顧工程品質與施工安全前提下，務必在一年內如質如期完工，提供鄉親更便利、舒適及安全的公共運輸轉乘環境。