嘉義梅山瑞峰段道路改善工程動土 斥資1.8億拓寬瓶頸路段

嘉義縣道162甲線梅山鄉瑞峰段道路改善工程今天動土，縣府斥資約1.8億元，將拓寬道路、改善急彎及邊坡排水設施，縣長翁章梁今天參加動土典禮，盼提升山區行車安全，並讓中型巴士能進入瑞峰地區，串聯沿線景點，帶動觀光及農產運輸。

翁章梁說，縣道162甲線是梅山山區重要交通路廊，串聯嘉154線、縣道166線及縣道169線，但部分路段路幅狹窄、彎道半徑不足，車輛會車不易，邊坡及排水設施待改善，豪雨、颱風容易坍方，陳明文擔任立委時，積極協調地方需求，邀請時任交通部長林佳龍現地勘查。

翁章梁指出，這次工程改善道路通行條件，並補強脆弱邊坡及排水設施，讓中型巴士可以進入山區，瑞峰沿線有龍宮瀑布及多條森林步道，過去受道路條件限制，觀光人潮多集中在太平雲梯一帶，希望改善後能帶動山區觀光發展。

建設處表示，162甲線瑞峰段工程全長約5.8公里，主要改善項目包括850公尺路段拓寬、2處急彎改善、11處道路瓶頸改善，並加蓋900多公尺側溝以增加行車空間，另增設1950公尺安全護欄，提升道路安全及抗災能力。

前立委陳明文表示，這項工程自2023年起規畫，歷經地方陳情、現地會勘、計畫審查及經費爭取，過程並不容易，山區交通攸關農產品運輸及觀光發展，期待工程如期完成，讓地方產業有更好的發展條件。

建設處表示，嘉義山區瓶頸路段改善計畫獲公路局核定5案，總經費約5億6011萬元，包括竹崎鄉嘉117線6公里處、縣道169線石棹至達邦路段、縣道162甲線瑞峰路段、縣道169線奮起湖至石棹段路段，以及中埔鄉嘉140線瓶頸路段，分別進入施工、招標或設計階段。

嘉義縣梅山鄉瑞峰段道路改善工程，斥資1.8億拓寬瓶頸路段。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣梅山鄉瑞峰段道路改善工程，縣長翁章梁（中）等人今天參加動土典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣梅山鄉瑞峰段道路改善工程，縣長翁章梁（前排中）等人今天參加動土典禮。圖／嘉義縣政府提供