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台南來亞大樓拆除進入關鍵階段 府前路、大智街分階段交管

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南來亞大樓拆除進入關鍵階段，府前路、大智街分階段交管。圖／台南市工務局提供
台南來亞大樓拆除進入關鍵階段，府前路、大智街分階段交管。圖／台南市工務局提供

台南市中西區來亞大樓拆除工程持續進行，為維護施工及用路人安全，工務局將針對大樓臨府前路及大智街側1至9樓梁柱拆除作業，實施分階段交通管制。即日起至明年1月初，每2周管制1天，府前路西行兩車道封閉並調撥車道通行，大智街則採單線雙向通行；明年1月11日至22日再實施連續性交通管制，提醒用路人提前改道。

工務局表示，第一階段管制期間，每2周將進行1天車道管制，府前路西行兩車道封閉，改採調撥車道方式維持通行，大智街則調整為單線雙向通行，以降低梁柱拆除作業對周邊交通及行車安全的影響。

第二階段預計明年1月11日至22日實施連續性交通管制，期間禁止車輛進入管制區域，並由義交人員協助交通指揮及短時間交通管制。大台南智慧交通中心也將透過即時監控掌握周邊車流，視交通狀況適時調整號誌時制，降低交通衝擊。

公車部分，配合拆除工程，「康樂街口站」已自11月3日起暫停停靠，預計至明年1月20日止，搭乘公車的民眾應留意站牌公告及相關路線調整資訊。

工務局提醒，施工期間府前路及大智街周邊交通動線將分階段調整，請用路人提前規畫行程、適時改道，行經工區周邊減速慢行，並配合現場義交指揮，共同維護施工及交通安全。

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台南來亞大樓拆除進入關鍵階段，府前路、大智街分階段交管圖。圖／台南市工務局提供

台南 大樓 交管

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