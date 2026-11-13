快訊

直播全拍下…衛兵訓斥無名戰士塚前嘻笑人群 赫塞斯隔天頒勳章讚揚

U23世界盃／林佾葳連2次國際賽壓制南韓 韓媒感嘆：再次成為剋星

網友指控千萬存款被消失、遭討債 華南銀行澄清：與事實有出入

聽新聞
0:00 / 0:00

土庫行政暨運動綜合大樓動工 破億建設打造生活洽公新地標

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影
斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行開工動土典禮，縣長張麗善與土庫鎮公所及各界貴賓出席，見證土庫20年來難得破億的重大建設啟動。建築規畫地上四樓，將容納土庫派出所、戶政事務所提供整合行政服務，同時兼具運動休閒及地方集會功能，是一棟多功能的行政大樓，將成為土庫生活洽公新地標。

動工典禮由縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱，立委張嘉郡、議員張維心、王鈺齊、鎮代會主席王錦文等人主持。陳特凱說，土庫分駐所、戶政事務所建築已逾50年，狹小老舊，地方不斷陳情，且地方需要大型活動空間，因此盤點土庫國中對面閒置已久的舊教職員宿舍區作為「綜合行政暨運動中心」用地。

張麗善表示，縣府近年積極推動「1鄉鎮1運動公園」政策，持續完善各鄉鎮運動休閒設施，為提供民眾室內健身場所，提升運動風氣，土庫綜合行政暨運動中心興建後，不僅可提供便捷的行政服務，也增加居民運動健身及社區交流空間，讓不同年齡層都能受惠。

陳特凱說，大樓基地約354坪，1、2樓設置派出所及戶政事務所的行政辦公空間，提供民眾洽公服務；3樓為運動中心，供居民健身及休閒使用；4樓則設置石廟里民集會所，作為社區集會、居民交流及舉辦活動的場所，這項綜合大樓可說是土庫鎮近20年以來難得破億元的重大建設，預計2028年完工。

他說，大樓完工後土庫分駐所、戶政事務所也將有近千坪空間，採獨立進出口，互不干擾，可讓鎮民洽公更舒適方便；同時會引進羽球館及各項運動設施，提供現代化的複合式休閒運動；未來將規畫鎮民廣場、停車場，將可成為土庫洽公、運動的新地標。

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影
斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影
斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將拆除土庫國中教職員宿舍，打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影
斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將拆除土庫國中教職員宿舍，打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影

運動 張麗善 張嘉郡

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

斥資1.4億打造彰化首座兒童智慧運動館 結合科技體適能預計2028年完工

台南佳里第三聯合活動中心今動工 拚後年底完工

全民運動館啟用！吳秀華拋國民運動中心、國際泳池 陳瑩提4大運動政策

日勝生「高雄 R17世運站 A5公辦都更案」動土 總投資金額逾88.5億元

相關新聞

台南復華夜市滷大腸檢出金黃色葡萄球菌 衛生局回應了

台灣消費者保護協會近日公布屏東、台南及高雄夜市販售的涼拌滷味抽驗結果，其中南市有1件大腸類滷味檢出金黃色葡萄球菌超標，台南市衛生局表示，食品衛生安全不容忽視，已立即安排稽查員會同消保官前往該協會公布的復華夜市相關攤商進行食品衛生稽查及抽驗。

台南火車站步行可到 百年竹園町宿舍變身「藝文客廳」

距離台南火車站步行就可抵達，台南東區又一處歷史建築活化，「原竹園町台南州職員宿舍」在文化局與財團法人夏荊山文化藝術基金會合作下，活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間，今天開幕茶會，讓歷史空間成為市民親近藝術的場域。

土庫行政暨運動綜合大樓動工 破億建設打造生活洽公新地標

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行開工動土典禮，縣長張麗善與土庫鎮公所及各界貴賓出席，見證土庫20年來難得破億的重大建設啟動。建築規畫地上四樓，將容納土庫派出所、戶政事務所提供整合行政服務，同時兼具運動休閒及地方集會功能，是一棟多功能的行政大樓，將成為土庫生活洽公新地標。

台南市民赴日14座友誼城市享專屬禮遇 百處景點專屬網站上線

台南市府今年元旦推出全國首創「日本友誼市景點互惠計畫」，目前已有日本14座友誼城市加入，推出超過百項觀光景點及商店優惠。為方便市民查詢優惠內容及地點，市府建置專屬網站，透過地圖視覺化呈現，民眾可依所在區域搜尋附近優惠景點，規畫赴日旅遊行程。

台南仁德農會21年不間斷 今家扶愛心竹筒回娘家...募款42萬多

「一枚銅板一份愛」持續21年不間斷，台南仁德區農會「竹筒傳愛助家扶兒圓夢」活動上午登場。今年募集竹筒26個硬幣5萬9139元、婆婆媽媽的紅包147個27萬9600元，加上現場義賣所得8萬5900合計42萬4639元。

嘉市西區區政大樓明年3月完工 7層樓整合戶政、托育等服務

嘉義市西區公共建設再添重要據點！市府推動西區區政大樓興建工程，歷經疫情、營建成本上漲及缺工缺料等挑戰，工程進入最後階段，主體建築大致完成，2027年3月底前完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。