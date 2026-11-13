土庫行政暨運動綜合大樓動工 破億建設打造生活洽公新地標

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行開工動土典禮，縣長張麗善與土庫鎮公所及各界貴賓出席，見證土庫20年來難得破億的重大建設啟動。建築規畫地上四樓，將容納土庫派出所、戶政事務所提供整合行政服務，同時兼具運動休閒及地方集會功能，是一棟多功能的行政大樓，將成為土庫生活洽公新地標。

動工典禮由縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱，立委張嘉郡、議員張維心、王鈺齊、鎮代會主席王錦文等人主持。陳特凱說，土庫分駐所、戶政事務所建築已逾50年，狹小老舊，地方不斷陳情，且地方需要大型活動空間，因此盤點土庫國中對面閒置已久的舊教職員宿舍區作為「綜合行政暨運動中心」用地。

張麗善表示，縣府近年積極推動「1鄉鎮1運動公園」政策，持續完善各鄉鎮運動休閒設施，為提供民眾室內健身場所，提升運動風氣，土庫綜合行政暨運動中心興建後，不僅可提供便捷的行政服務，也增加居民運動健身及社區交流空間，讓不同年齡層都能受惠。

陳特凱說，大樓基地約354坪，1、2樓設置派出所及戶政事務所的行政辦公空間，提供民眾洽公服務；3樓為運動中心，供居民健身及休閒使用；4樓則設置石廟里民集會所，作為社區集會、居民交流及舉辦活動的場所，這項綜合大樓可說是土庫鎮近20年以來難得破億元的重大建設，預計2028年完工。

他說，大樓完工後土庫分駐所、戶政事務所也將有近千坪空間，採獨立進出口，互不干擾，可讓鎮民洽公更舒適方便；同時會引進羽球館及各項運動設施，提供現代化的複合式休閒運動；未來將規畫鎮民廣場、停車場，將可成為土庫洽公、運動的新地標。

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影

斥資達1.4億元的雲林縣土庫鎮綜合行政暨運動中心新建工程今天舉行動工，將打造一座洽公和運動休閒的綜合大樓。記者蔡維斌／攝影