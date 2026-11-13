台南市民赴日14座友誼城市享專屬禮遇 百處景點專屬網站上線

台南市府今年元旦推出全國首創「日本友誼市景點互惠計畫」，目前已有日本14座友誼城市加入，推出超過百項觀光景點及商店優惠。為方便市民查詢優惠內容及地點，市府建置專屬網站，透過地圖視覺化呈現，民眾可依所在區域搜尋附近優惠景點，規畫赴日旅遊行程。

市長黃偉哲表示，「日本友誼市景點互惠計畫」今年1月正式啟動，獲得日本友誼城市熱烈響應，參與城市已從最初7座增加至14座，包括山口縣、滋賀縣、水上町、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、宇土市、秋田市、別府市、宇佐市、本庄市、金澤市及加賀市，累計推出超過百項優惠。

黃偉哲指出，各友誼城市結合當地觀光資源與特色，推出不同專屬禮遇，其中山口縣串聯縣內多個城市，推出多項特色優惠；擁有日本最大湖泊琵琶湖的滋賀縣，則推出20多項環湖相關優惠，讓台南市民赴日旅遊時能享有更多便利與福利。

黃偉哲表示，計畫推動以來，陸續有市民在網路分享持市民卡或國民身分證前往日本友誼城市享受優惠的照片，顯示城市交流已從官方互訪延伸至市民日常生活。此次市府透過智慧發展中心協助建置專屬網站，希望讓民眾不論身在台南或日本，都能透過網路快速查詢優惠景點及商店資訊，提升使用便利性。

市府表示，新網站採地圖視覺化方式呈現各項優惠據點，民眾可依地理位置搜尋附近景點及商店，掌握優惠內容，進一步安排旅遊路線。網站網址：https://friendship.tainan.gov.tw/。

市府提醒，市民前往日本友誼城市使用優惠時，須主動向現場工作人員出示台南市民卡或國民身分證正本，不接受電子檔照片、影印本或其他替代證件，以免影響優惠使用。未來也將持續深化國際城市交流，讓合作成果落實在市民生活中。

台南日本友誼市互惠計畫專屬網站上線。圖／台南市政府提供