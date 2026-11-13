台南復華夜市滷大腸檢出金黃色葡萄球菌 衛生局回應了

台灣消費者保護協會近日公布屏東、台南及高雄夜市販售的涼拌滷味抽驗結果，其中南市有1件大腸類滷味檢出金黃色葡萄球菌超標，台南市衛生局表示，食品衛生安全不容忽視，已立即安排稽查員會同消保官前往該協會公布的復華夜市相關攤商進行食品衛生稽查及抽驗。

衛生局表示，食品若遭受金黃色葡萄球菌等病原菌汙染，通常於食用後30分鐘至8小時內可能會引發噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等食品中毒症狀，近期均未接獲復華夜市相關的食品中毒通報案件。

後續如查有不符合食品良好衛生規範（GHP）準則之情形，將依食品安全衛生管理法第8條規定，命業者限期改正，屆期未改正者，依同法第44條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局說明，今年度針對本市夜市攤商辦理食品良好衛生規範（GHP）準則查核，共計查核136家次，其中符合規定68家、現場輔導改善「完成」59家；另有9家初查不符合規定，已命業者限期改善，經複查均已改善合格。

另針對本市夜市攤商抽驗米血、豆干、魚蛋湯品、黑輪、杏鮑菇、涼沙圓及飲品等產品共30件，檢驗食品微生物項目，結果27件符合規定，另有3件飲品抽查時腸桿菌科不符合規定，均已通知業者限期改善，經複驗結果皆符合規定，未來將持續加強夜市攤商稽查及抽驗，維護民眾飲食安全。

衛生局強調，涼拌滷味等即食品，若製備過程衛生管理不當，或保存溫度及時間控制不佳，容易增加食品汙染及微生物繁殖風險。呼籲業者應落實食品良好衛生規範（GHP）準則，作業前確實洗淨雙手，保持器具及作業環境清潔，生熟食分開處理，避免交叉汙染，並做好食品保存溫度及時間管理；消費者選購涼拌滷味等即食食品時，應選擇環境及食材保存衛生良好的店家，購買後盡速食用，避免長時間置於室溫下，共同降低食品中毒風險，維護自身及家人健。

台南市夜市有1件大腸類滷味檢出金黃色葡萄球菌超標，台南市衛生局加強稽查並持續抽驗。圖／台南市衛生局提供