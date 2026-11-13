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台南火車站步行可到 百年竹園町宿舍變身「藝文客廳」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供
台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供

距離台南火車站步行就可抵達，台南東區又一處歷史建築活化，「原竹園町台南州職員宿舍」在文化局與財團法人夏荊山文化藝術基金會合作下，活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間，今天開幕茶會，讓歷史空間成為市民親近藝術的場域。

市長黃偉哲表示，竹園町地理位置優越，距離台南火車站僅有步行距離，隨著鐵路地下化及車站前後站區的連結，交通將更加便利，有助吸引更多民眾走訪這處充滿歷史韻味的藝文空間。他特別感謝夏荊山文化藝術基金會與文化局團隊的努力，透過公私協力，讓原有的歷史建築增添濃厚藝術氣息，成為市民親近文化的新據點。

文化局表示，「原竹園町台南州職員宿舍」活化以「台南在地的藝文客廳」為定位，結合藝術展覽、文創及餐飲等多元功能，讓民眾在欣賞歷史建築風貌之餘，也能近距離接觸藝術創作。

開幕首次攜手台南應用科技大學漫畫系，以「夢．魘」為題舉辦學生創作邀請展，讓青年學子的作品走出校園、直接與民眾交流，展現產、官、學三方攜手合作、扶植在地青年藝術創作的成果。

今天也邀請夏荊山文化藝術基金會董事、台南畫家蘇奕榮展示畫作「漁帆幻想曲」，透過深沉的灰黑、褐色調及交錯線條，呈現夜色中船影與水波交融的藝術意境，為開幕活動增添亮點。

園區入口處設置由青年藝術家蔡瑜創作的吉祥物雕像，以9公斤廢紙作為主要創作材料，估計可減少47.61公斤碳排放，將環境永續理念融入藝術創作，為百年建築注入兼具創意與環保的新風貌。

文化局指出，竹園町不僅是歷史建築活化的具體成果，也將作為未來夏荊山博物館的前導據點，持續串連地方文化、藝術創作與學術資源，提供在地青年更多展演機會。市府也將持續推動文化資產保存與活化，結合民間專業及創意，讓歷史空間成為市民共享的文化場域，實現文化資產永續經營的目標。

台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供
台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供

台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供
台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供

台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供
台南東區歷史建築「原竹園町台南州職員宿舍」活化為結合藝術展覽、文創及餐飲的藝文空間。圖／台南市政府提供

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