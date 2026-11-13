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台南仁德農會21年不間斷 今家扶愛心竹筒回娘家...募款42萬多

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影
仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影

「一枚銅板一份愛」持續21年不間斷，台南仁德區農會「竹筒傳愛助家扶兒圓夢」活動上午登場。今年募集竹筒26個硬幣5萬9139元、婆婆媽媽的紅包147個27萬9600元，加上現場義賣所得8萬5900合計42萬4639元。

仁德農會家政班有一群愛心婆婆媽媽，21年來持續一點一滴愛心，「將不起眼的一塊錢堆砌成一座金銀山」。響應北台南家扶中心寒冬送暖活動，今天舉辦「幸福農村成果展暨愛心竹筒回娘家活動」，現場又響起竹筒剖開清脆聲響，累積一整年愛心也化為實際行動。

農會總幹事曾佳哲表示，仁德農會與家扶緣分始於民國95年，當年一則家扶兒考取優質大學，卻因家庭經濟困難無力就學的新聞，觸動家政班成員的心，開始認養「竹筒愛心撲滿」，希望透過日常生活中一點一滴的積累，幫助有需要的孩子安心求學。

曾佳哲說，助貧不應只靠一個人做很多，而是集合大家的力量，每個人做一點點，才能發揮聚沙成塔的成效。歷經21年從未間斷，參與夥伴也愈來愈多，從農會員工、家政班成員到四健會會員及青年農民，大家攜手加入扶幼行列。

每年活動曾佳哲率先捐1萬元拋磚引玉，理事長陳木發、常務監事蔡壬癸、秘書許天厚及秘書梁秀玲響應，帶領農會上下持續認養竹筒，讓銅板傳愛的精神不斷延續。

除長年認養竹筒，家政班婆婆媽媽也主動發起紅包助學行動。近年四健會員、青農及家政班員陸續加入「您買，我捐」愛心義賣行列，現場提供南瓜麵包、手作豆腐乳、椒麻堅果醬、黃金泡菜、虱目魚肚、有機蔬菜水果、幸福坊異國料理、療癒小盆栽等義賣。所得全數捐作家扶歲末寒冬計畫助學金。

北台南家扶主任李桂平感謝仁德農會21年始終支持陪伴，不僅持續實踐公益，更是充滿溫度與愛心，帶動員工及地方青年參與。每支竹筒都承載滿滿人情味，每一枚銅板也許微不足道，但當眾人願意持續付出，就能匯聚成幫助孩子翻轉未來的力量，創造出動人的銅板傳愛奇蹟。

北台南家扶表示，預計12月6日舉辦「歲末寒冬送暖活動」，今年經費仍有缺口，感謝仁德農會送來的及時雨，也呼籲大眾參與寒冬送暖計畫，內容包括發放才藝助學金、送弱勢家庭棉被、購物券及民生物資等。連絡電話06-6324560。

仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影
仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影

仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影
仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影

仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影
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仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影
仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影

仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影
仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影

仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影
仁德農會愛心竹筒回娘家21年不間斷，今年募集42萬4639元。記者周宗禎／攝影

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