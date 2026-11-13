嘉市西區區政大樓明年3月完工 7層樓整合戶政、托育等服務

嘉義市西區公共建設再添重要據點！市府推動西區區政大樓興建工程，歷經疫情、營建成本上漲及缺工缺料等挑戰，工程進入最後階段，主體建築大致完成，2027年3月底前完工。

市長黃敏惠昨天率市府團隊視察，未來整合區公所、戶政事務所、聯合里辦公處、公共托嬰中心及托育資源中心，設置地下停車場與市民共享大客廳，打造行政、托育及市民交流兼具複合式公共空間。

西區區政大樓位於友愛路與德安路口，鄰近僑平國小、婦女福利服務中心及友愛停車場，總經費4億6779萬元，內政部補助1億元、衛福部補助5791萬元，市府自籌3億988萬元。市府2020年規劃，2024年3月11日動工，改善原區公所及戶政所廳舍老舊、位置偏南及停車不便問題。

黃敏惠說，市府持續落實「東區大進步、西區大發展」施政理念，透過東西雙引擎帶動城市均衡發展。西區區政大樓不只是行政機關進駐，更整合育兒支持及公共活動空間，未來民眾洽公、辦理戶政、托育服務都在同棟大樓完成，提供一站式便民服務。市府同步規劃鄰近友愛停車場建設，未來將與區政大樓串聯，改善停車需求，完善周邊公共設施與生活機能，帶動西區整體發展。

新大樓規劃地上7層、地下2層，1樓設置市民大客廳及公共托嬰中心，2樓托育資源中心，3樓戶政所，4樓聯合里辦公處，5至6樓區公所，7樓設置多功能大禮堂，地下樓層停車場，兼顧行政服務、育兒需求及民眾洽公便利性。

建築設計融入嘉義「木都」特色，以市民大客廳為核心，結合木紋格柵、綠意露臺及自然採光通風。1樓市民大客廳採雙層挑高設計，串聯戶外休憩空間，7樓多功能禮堂以特色拱形屋頂呈現建築美學。大樓取得候選綠建築黃金級、候選智慧建築合格級及建築能效第1級評定，獲得2026城市工程品質金質獎。

西區區長柯國振表示，工程前期受疫情、營建物價上漲及缺工缺料影響，招標歷經5次流標，開工後又須克服材料調度、人力不足及設計變更等問題，市府團隊持續協調排除施工障礙。目前工程進度超前3.7%，原訂工期900日曆天，變更設計後調整為1009日曆天，朝2027年3月底完工目標推進。

嘉義市政府推動西區區政大樓興建工程，歷經疫情、營建成本上漲及缺工缺料等挑戰，工程進入最後階段，主體建築大致完成，2027年3月底前完工。市長黃敏惠昨天率市府團隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動西區區政大樓興建工程，歷經疫情、營建成本上漲及缺工缺料等挑戰，工程進入最後階段，主體建築大致完成，2027年3月底前完工。市長黃敏惠昨天率市府團隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動西區區政大樓興建工程，歷經疫情、營建成本上漲及缺工缺料等挑戰，工程進入最後階段，主體建築大致完成，2027年3月底前完工。市長黃敏惠昨天率市府團隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動西區區政大樓興建工程，歷經疫情、營建成本上漲及缺工缺料等挑戰，工程進入最後階段，主體建築大致完成，2027年3月底前完工。市長黃敏惠昨天率市府團隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動西區區政大樓興建工程，歷經疫情、營建成本上漲及缺工缺料等挑戰，工程進入最後階段，主體建築大致完成，2027年3月底前完工。市長黃敏惠昨天率市府團隊視察。圖／嘉市府提供