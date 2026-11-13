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巷弄狹窄…嘉義太保麻寮里消防車進不去 公所規畫新闢道路

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市麻寮里巷弄狹窄，公所規畫新闢道路提升救災效率，市長鄭淑分昨晚出席地方說明會。圖／太保市公所提供
嘉義縣太保市麻寮里巷弄狹窄，公所規畫新闢道路提升救災效率，市長鄭淑分昨晚出席地方說明會。圖／太保市公所提供

嘉義縣太保市麻寮里民生路2024年發生住宅火災，巷弄狹窄消防車進不去，造成一家母子3人不幸罹難，防災安全引起地方關注。太保市公所昨晚舉辦道路新闢說明會，預計打通民生路96巷至嘉62線，將進行土地徵收作業，盼改善交通並提升防救災效率。

太保市長鄭淑分說，麻寮里民生路96巷至嘉62線計畫道路長期未開闢，現有巷道狹窄、路網不完整，影響居民通行，也增加消防、救護車輛進出困難，2024年麻寮里住宅火災，造成母子3人死亡，更凸顯道路改善迫切性。

鄭淑分指出，太保市公所去年編列50萬元辦理道路開闢初步規畫，遭市民代表會刪除49萬元；今年度總預算又因代表會拒絕審查，規畫一度受阻，後經嘉義縣政府依地方制度法核定預算，才得以推進評估作業，盼盡速完成道路開闢。

太保市公所表示，依都市計畫法定道路範圍，新闢道路長度約140公尺、寬度8公尺，銜接民生路90巷既有道路及嘉62線，用地面積約1200平方公尺，將整合雙向通行、人行空間、無障礙設施、道路排水及照明設計，待土地徵收完成後，預計工期為半年。

鄭淑分也說，新闢道路土地取得方面，私有土地約占58.67%，涉及34名權利人，公所將持續與地主溝通，依法辦理用地取得及補償作業，目前仍在規畫評估階段，將參考地方意見，兼顧公共建設需求與居民財產權益。

嘉義縣太保市麻寮里將新闢道路，全長約140公尺、寬8公尺，銜接民生路90巷與嘉62線。圖／太保市公所提供
嘉義縣太保市麻寮里將新闢道路，全長約140公尺、寬8公尺，銜接民生路90巷與嘉62線。圖／太保市公所提供

嘉義縣太保市麻寮里將新闢道路，全長約140公尺、寬8公尺，銜接民生路90巷與嘉62線。圖／太保市公所提供
嘉義縣太保市麻寮里將新闢道路，全長約140公尺、寬8公尺，銜接民生路90巷與嘉62線。圖／太保市公所提供

嘉義縣太保市麻寮里巷弄狹窄，公所規畫新闢道路提升救災效率，昨晚舉辦地方說明會。圖／太保市公所提供
嘉義縣太保市麻寮里巷弄狹窄，公所規畫新闢道路提升救災效率，昨晚舉辦地方說明會。圖／太保市公所提供

嘉義 土地徵收 火災

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