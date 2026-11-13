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王丁乙彩繪、宋惠珠串珠 黑面琵鷺藝術展明台南七股開展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供

台南市政府農業局、生態保育學會明天在雲嘉南濱海國家風景區七股遊客中心舉辦「王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展」、「宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展」。琳瑯滿目的黑面琵鷺文創作品展至明年5月底，市府歡迎大家前來觀賞。

藝術家王丁乙巧妙運用天然葫蘆獨特的曲線與立體造型，結合黑面琵鷺優雅外觀及生態特徵，透過精細彩繪與立體藝術設計，使作品無論從任何角度欣賞，都能呈現黑面琵鷺生動優美姿態。作品不僅具藝術觀賞價值，更傳遞珍惜自然資源、關懷濕地生態及守護黑面琵鷺的環境保育精神，市府希望民眾透過藝術欣賞認識珍貴的生態文化資產。

資深藝術家王丁乙台南出生，投入創作逾半世紀，具深厚美術專業素養與實務經驗，創作領域涵蓋水彩、油畫、版畫、素描、剪影、傳統工藝、立體造型及裝置藝術，擅長運用多元媒材融合地方文化、自然生態與生活美學，展現獨特且富有創意的藝術風格。

王丁乙前年受市府邀請辦「臺南400 藝啟精彩」創作個展，以台灣農漁村風情、地方生活文化及傳統藝術為主題，展現長年深耕本土藝術成果。去年以黑面琵鷺剪紙創作推廣生態保育，因長期投入相關藝術推廣活動，農業局頒發感謝狀。

藝術家宋惠珠秉持「以藝術創作豐富生活，以教育推廣傳承技藝」的精神，持續將串珠工藝帶入校園與社區，讓藝術不僅止作品展示，更能透過親身體驗與世代交流，成為文化傳承、生命成長及環境教育的重要橋梁，為臺灣在地手工藝術與黑面琵鷺生態文化推廣注入持續而溫暖的力量。

宋惠珠長期致力手工串珠藝術創作、文化創意商品設計及藝術教育推廣，擅長將傳統串珠工藝與台灣在地文化、自然生態及生活美學相結合，透過細膩的手作技巧與豐富的創意思維，創作出兼具藝術欣賞、生活實用及文化傳承價值的特色作品。

這次受邀參與台南市黑面琵鷺保育季系列藝術展覽，以「串珠黑面琵鷺藝術展」呈現多年累積的創作成果，將黑面琵鷺的生態特色轉化為精緻細膩的串珠藝術，讓民眾透過藝術欣賞與文化體驗，進一步認識黑面琵鷺及台灣濕地生態的重要性。

藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供

藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／農業局提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／農業局提供

藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供

藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供

藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／農業局提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／農業局提供

藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／農業局提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵、宋惠珠串珠黑面琵鷺藝術展明台南七股開展。圖／農業局提供

藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供
藝術家王丁乙彩繪葫蘆黑琵藝術展明台南七股開展。圖／王丁乙提供

黑面琵鷺 彩繪 台南

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