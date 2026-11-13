台南與日本友誼市14城互惠 專屬網站查百項優惠

台南市政府今年1月推出「日本友誼市景點互惠計畫」，目前已有14座城市加入，優惠多達百項，市府智慧發展中心更建置專屬網站，透過地圖視覺化，查詢一目了然。

市府今年元旦啟動「日本友誼市景點互惠計畫」，共有山口縣、滋賀縣、水上町、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、宇土市、秋田市、別府市、宇佐市、本庄市、金澤市、加賀市等14座城市加入。

市府今天指出，專屬網站建置讓優惠資訊容易查找，也讓城市交流從傳統官方互訪走入市民日常生活，市民造訪友誼市使用優惠時，務必主動向工作人員出示台南市民卡或國民身分證的「正本」，不接受電子檔照片、影印本及其他替代證件。

市府表示，目前網站公布的是2026年度優惠內容，互惠日期至2027年3月31日，2027年4月以後的優惠內容，將向友誼市調查後再公布。