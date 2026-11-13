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卓揆不副署老福法修法 嘉市議會跨黨派同意明年老人健保補助不排富

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠卸任前擴大補助65歲以上長者健保費，10月起試辦，明年編列預算5億5千萬元不排富，市庫全額支應。預算日前議會定期會聯審無異議通過。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠卸任前擴大補助65歲以上長者健保費，10月起試辦，明年編列預算5億5千萬元不排富，市庫全額支應。預算日前議會定期會聯審無異議通過。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠卸任前擴大補助65歲以上長者健保費，10月起試辦，明年編列預算5億5千萬元不排富，市庫全額支應。預算日前議會定期會聯審無異議通過，會期延長到下周二閉幕，完成明年市府總預算三讀，不過，這項福利政策成為縣市長選戰政治攻防焦點。

行政院長卓榮泰針對立法院三讀65歲以上免繳健保費等內容的「老人福利法」修正案，宣布不副署，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，不該讓攸關全民福祉的社會福利議題，淪為政黨間政治攻防的工具。

藍白共推的市長候選人張啓楷將老人健保補助列為政見；尋求連任的民進黨市議員黃露慧、兼市黨部主委的黃大祐姐弟檔，上次在議會臨時會就提案爭取，建請市府將80歲免繳健保費的年齡，下調到65歲，其他縣市能做到的，嘉市也能做到，經議會努力，終於為長輩獲得實質補助，10月1日起上路。

市府社會處表示，全市65歲以上長者約5萬3035人，健保費補助每人每月最高826元。10月符合資格試辦約需1億600萬元經費；明年65歲以上長者全年預算5億5千萬元，讓65歲以上長輩都能獲得照顧，不設排富門檻。市府指出，補助長者健保費，減輕高齡家庭的醫療經濟負擔，提升長者就醫意願與醫療可近性，因應高齡人口持續增加的趨勢，強化在地健康照護支持體系，落實在地安老政策。

這項福利獲得議會不分黨派全體議員支持。國民黨團書記長張秀華肯定市府擴大老人健保費補助，認為照顧長輩不應設排富門檻，支持市府市庫支應，讓長者實質受惠。行政院長卓榮泰不副署藍白共推的老人福利法修正案，引發爭議，但嘉市綠營議員黃露慧與胞弟黃大祐，支持市府老人健保補助預算。黃露慧強調，照顧長輩不能只是口號，必須實實在在為鄉親爭取權益、減輕生活負擔，這是她與黃大祐長期堅持服務理念。

嘉義市長黃敏惠卸任前擴大補助65歲以上長者健保費，10月起試辦，明年編列預算5億5千萬元不排富，市庫全額支應。預算日前議會定期會聯審無異議通過。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠卸任前擴大補助65歲以上長者健保費，10月起試辦，明年編列預算5億5千萬元不排富，市庫全額支應。預算日前議會定期會聯審無異議通過。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠卸任前擴大補助65歲以上長者健保費，10月起試辦，明年編列預算5億5千萬元不排富，市庫全額支應。預算日前議會定期會聯審無異議通過。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠卸任前擴大補助65歲以上長者健保費，10月起試辦，明年編列預算5億5千萬元不排富，市庫全額支應。預算日前議會定期會聯審無異議通過。圖／嘉市府提供

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