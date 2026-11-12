地方爭取20年 郭國文、賴懋慶促玉峰攔河堰今降級管制

台南玉峰攔河堰集水區管制數十年，地方爭取降級逾20年，在立法委員郭國文、台南市議員候選人賴懋慶爭取下，今確定將正式「降級」縮編。

立法院財政委員會今前往台南山區考察，經濟部水利署宣布，玉峰攔河堰集水區預計今年底正式由第一級調整為第二級環境敏感地區。

賴懋慶表示，過去因第一級嚴格管制，導致山區發展相當受限，如今玉峰攔河堰降級，打開了土地運用的限制，也為自己提出「大山城」的政見開創可能。

郭國文表示，玉峰攔河堰集水區管制範圍約近400平方公里，涵蓋楠西、玉井、南化、左鎮、山上及大內六區。過去因家用及公共給水，被列為第一級環境敏感地區，如今將供水調整為「工業用水」，藉此爭取到管制降級與縮編。

郭國文指出，這項議題地方爭取超過20年，從總統賴清德擔任市長期間，就已向中央反應。郭國文強調，這次之所以能協調成功，關鍵在於「降級」，而不是完全解編。

郭國文說明，降級仍有一定管制，只是適度開放土地利用，達到環境保護與地方發展平衡。