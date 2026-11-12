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崇文國小地下停車場落成明啟用 嘉市首座大型重機車牌辨識直接進場

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供

嘉義市再添地下停車空間！繼義昌公園、嘉北國小地下停車場後，崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用，提供207席汽車停車位。最大亮點是嘉市首座開放大型重型機車，透過車牌自動辨識進場的公有停車場，騎士不必再按服務鈴聯繫管理人員，即可直接入場停車。

市長黃敏惠下午率市府團隊出席工程竣工典禮表示，崇文國小地下停車場是得來不易的建設，工程受營建物價上漲及缺工影響，歷經19次流標，市府持續檢討設計、3度提報追加預算，並在議會支持下完成。工程經費從原規劃約3.27億元增加至5.21億元，其中市府自籌約3.48億元，中央補助約1.73億元，展現市府改善停車需求及維護學童通學安全的決心。

黃敏惠再度舉牌向中央喊話，要求盡速兌現高鐵聯外軌道建設承諾。她指出，嘉市等待高鐵聯外軌道已經21年又233天，疏解車流、完善城市交通運輸，軌道建設仍是關鍵，強調「軌道就是王道，沒有王道，就沒有公道！」

行政院長卓榮泰周日來嘉市，黃敏惠盼卓揆屆時回應地方期待，提出具體承諾及推動時程。她表示，不能讓市民一再等待，更不希望竹科、南科目前尖峰時段塞車情況，成為未來嘉科發展的寫照，呼籲中央讓高鐵聯外軌道早日實現，給嘉市公平交通建設與發展機會。

交通處長呂獎慧表示，崇文國小地下停車場採地下2層設計，共有207席汽車停車位，包括無障礙、婦幼及電動車停車位各5席，導入車牌辨識、車位在席偵測、智慧尋車、電子票證多卡通及樓層停車資訊導引等智慧管理系統，提升停車便利性。

其中，大型重型機車可透過車牌自動辨識直接進場，不必再按服務鈴等待管理人員協助，是嘉市公有停車場首創措施。此外，停車場設置雨水回收及滯洪設施，回收雨水供校園綠地灌溉，透過梯間挑空、自然採光及通風設計，兼顧節能與環境永續，取得銀級候選綠建築證書，也獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」。

除地下停車空間，地面校園也同步整建，重新整合前庭廣場、陽光大草坪、兒童遊憩場及戶外教學空間，設置鯨魚造型警衛室，保留既有校園圍牆藝術畫作，並移植保護老樹，搭配橄欖、芒果、桑葚等果樹，營造孩子親近自然的學習環境。

交通處提醒，考量永安街道路寬度及停等車流可能回堵垂楊路，停車場進場動線規劃為由崇文街右轉永安街後順向入場，民眾應依現場標誌及導引行駛。停車場由寶盛國際公司負責營運維護。

嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用，地面校園同步整建，重新整合前庭廣場、陽光大草坪、兒童遊憩場及戶外教學空間。圖／嘉市府提供
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用，地面校園同步整建，重新整合前庭廣場、陽光大草坪、兒童遊憩場及戶外教學空間。圖／嘉市府提供

嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠下午率市府團隊出席工程竣工典禮，舉牌向中央喊話，要求盡速兌現高鐵聯外軌道建設承諾。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠下午率市府團隊出席工程竣工典禮，舉牌向中央喊話，要求盡速兌現高鐵聯外軌道建設承諾。圖／嘉市府提供

嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供

嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供

嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供

嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市再添地下停車空間！崇文國小地下停車場竣工落成，明天營運啟用。圖／嘉市府提供

停車場 重機 黃敏惠

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